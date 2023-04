Rick and Morty: The Anime | Lo spin-off americano-giapponese arriverà nel 2023

Dopo aver conquistato l’animazione occidentale, Rick and Morty sta per approdare nella sua controparte giapponese.

HBO Max ha ufficializzato un progetto spin-off per Rick and Morty, la popolarissima serie animata americana creata da Justin Roiland e Dan Harmon. Dal suo debutto dieci anni fa, Rick and Morty ha fatto la storia dell’animazione occidentale ed ha aiutato a sdoganare i concetti ormai divenuti mainstream di viaggi dimensionali e multiversi. Giunto alla sua sesta stagione e in attesa di almeno altri 70 episodi, Rick and Morty non si ferma e continua ad espandersi.

L’annuncio di HBO Max ed Adult Swim arriva anche a seguito di alcuni mesi turbolenti per lo show. Justin Roiland ha affrontato delle accuse di violenza domestica ed il suo coinvolgimento nella serie – che andava dalla produzione al doppiaggio dei due protagonisti – è stato sospeso. L’arrivo di Rick and Morty: The Anime è quindi doppiamente prezioso in quanto testimone che questo treno non si ferma.

The Anime: i dettagli noti

L’annuncio, arrivato tramite Twitter, comprende un’immagine in cui vediamo la rielaborazione dei due personaggi protagonisti Rick Sanchez e Morty Smith che vedremo nello spin-off. Sono assolutamente loro ma disegnati con un tratto leggermente diverso. Questo stile è un richiamo ad un progetto spin-off precedente, il corto Rick and Morty vs. Genocider diretto da Takashi Sano e prodotto da Sola Entertainment e Telecom Animation Film. Questo gruppo creativo è infatti quello che sta dietro a Rick and Morty: The Anime.

Rick and Morty vs. Genocider è stato solo uno dei cinque cortometraggi realizzati ed ispirati alla serie di Adult Swim. Gli è preceduto Samurai & Shogun e gli sono succeduti Summer Meets God, The Great Yokai Battle of Akihabara e Samurai & Shogun Part 2. Non sappiamo ancora se questi corti verranno riutilizzati nella futura serie, rielaborati o se sarà qualcosa di completamente inedito.

Quando vedremo Rick and Morty: The Anime

Questa è probabilmente la parte più interessante dell’annuncio. The Anime arriverà infatti su HBO Max (servizio non ancora disponibile in Italia) quest’anno, anche se la data precisa non è stata ancora dichiarata. L’attesa però sarà al massimo di sette o otto mesi, relativamente breve e gestibile anche per il fan più impaziente. Nelle prossime settimane ci aspettiamo anche ulteriori dettagli su trama, episodi e trailer.

Nel mentre proseguirà ovviamente anche la produzione sulla settima stagione di Rick and Morty, per la quale però ci sarà da attendere più tempo. La seconda parte della sesta stagione è uscita ad inizio 2023 e ci sarà un gap di almeno un anno, forse due, prima che l’iconico duo torni a farci rotolare dalle risate e a viaggiare fra le dimensioni.