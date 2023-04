Il paradiso delle signore: lei se n’è andata | L’anticipazione lascia a bocca aperta

Il paradiso delle signore è giunto ormai al termine: ancora poche puntate prima della fine. Cosa attende i protagonisti della serie?

Il paradiso delle signore si è avviata ormai alla sua conclusione: la settima edizione della sit-com si concluderà la prima settimana di maggio. I telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa la produzione ha tenuto in serbo per loro, ma anche di ricominciare con le nuove puntate il prossimo autunno.

La fortuna serie infatti è già stata riconfermata per l’ottava stagione e le riprese dovrebbero cominciare a breve: già da inizio giugno gli attori potrebbero tornare sul set per girare le prossime puntate e proseguire con le avventure del grande magazzino.

Le prossime puntate andranno in onda dal 24 al 28 aprile e ci sono già diverse anticipazioni su ciò che accadrà. Matilde continuerà a indagare sull’incendio del mobilificio di famiglia con l’aiuto di Vittorio: la donna ha il sospetto che Tancredi sia coinvolto in qualche modo. Roberto invece capirà che tra Gemma e Marco è tutt’altro che finita.

Clara sarà impegnata in una gara ciclistica, ma purtroppo le cose non andranno come lei spera; tra Elvira e Salvatore le cose prenderanno una piega un po’ strana, e chissà che non accada qualcosa. Infine, Flora imporrà un ultimatum a Umberto.

Dov’è la contessa Adelaide?

Nelle ultime puntate abbiamo assistito alla sparizione della contessa Adelaide. Si tratta di uno dei personaggi più amati della sit-com, nonostante il suo ruolo da cattiva di turno. Il pubblico ha molto apprezzato il modo in cui è stata delineata la sua storia e lo considera uno dei personaggi di punta della serie.

Adelaide ha lasciato Milano con una scusa dicendo di essere diretta in Francia; lì, però, non è mai arrivata. Cosa è accaduto davvero? E perché non ha svelato agli altri che cosa aveva in mente? Marcello e Umberto sono già pronti a scoprire la verità e fare chiarezza sulla storia.

Il paradiso delle signore: lo spoiler inatteso

Vanessa Gravina, l’attrice che interpreta la contessa, si è presa un momento per rassicurare i fan sulle sorti del suo personaggio: “La contessa organizzerà una delle sue tipiche sparizioni a effetto” ha affermato, rivelando che il personaggio è pronto a tornare nella prossima stagione e rendersi protagonista di nuovi colpi di scena.

Ancora una volta la produzione della sit-com ha studiato a dovere ogni mossa, alimentando la curiosità del pubblico riguardo la sorte dei personaggi. L’affetto dei telespettatori per la serie è davvero grande e tra dubbi, decisioni inaspettate e sparizioni, il pubblico è sempre più impaziente di scoprire cosa accadrà.