Il paradiso delle signore: dal 24 al 28 aprile ne vedremo delle belle | Anticipazioni sconvolgenti

La fortunata serie televisiva sta per concludersi, ma i colpi di scena non mancheranno. Scopriamo che cosa succederà nei prossimi episodi.

Il paradiso delle signore è la fortunata serie televisiva che sta appassionando moltissimi italiani, tanto da tenerli incollati al piccolo schermo. La fiction, diretta da Monica Vullo, va in onda dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai1.

La storia ruota intorno ad un grande magazzino e Vittorio Conti, interpretato da Alessandro Tersigni, è il direttore della galleria di moda. Vittorio rappresenta la dedizione, la lealtà e l’onestà che ha investito nel suo lavoro. Dall’altro lato abbiamo Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi, un severo uomo d’affari che farebbe qualsiasi cosa per ottenere quello che vuole.

Oltre a queste due figure maschili, la storia si concentra anche sulle Veneri, ovvero le commesse del paradiso delle signore. Le vicissitudini delle donne hanno dei toni dolceamari, con momenti di pura ilarità che poi possono trasformarsi velocemente in drammi. La settima stagione, però, vedrà molto presto la sua fine.

Infatti, venerdì 5 maggio verrà trasmesso il finale di stagione. Gli episodi del paradiso delle signore torneranno ad occupare il pomeriggio di Rai1 a partire dal prossimo settembre, dopo la lunga pausa estiva. Le puntate che verranno trasmesse dal 24 al 28 aprile saranno ricche di colpi di scena ed introdurranno il grande finale della settima stagione.

Dubbi irrisolti tra Matilde, Vittorio e Tancredi

Matilde Frigerio, impersonata da Chiara Baschetto, inizia a sospettare del marito Tancredi, interpretato da Flavio Parenti. Per dissipare i suoi dubbi, Matilde chiede aiuto a Vittorio: la donna vuole chiedere al maggiordomo della villa delle delucidazioni circa la notte dell’incendio. Dopo una lunga ricerca, alla fine la Frigerio riesce a trovarlo ed a ottenere spiegazioni riguardo quella notte.

Ma Vittorio non è soddisfatto e vuole scoprire che cosa nasconde veramente Tancredi. Ma il direttore della galleria di moda scoprirà la verità riguardo quella specifica notte soltanto grazie ad un confronto con il fratello maggiore dei Sant’Erasmo.

Adelaide e Gemma: due donne con due destini diversi

La Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, interpretata da Vanessa Gravina, si è trasferita a Ginevra, ma Ludovica e Marcello sono in pena per lei. Barbieri (Pietro Masotti) chiederà aiuto perfino ad Umberto. Il giovane vuole andare a Ginevra e chiede a Ludovica (Giulia Arena) di accompagnarlo. Alla fine, però, Marcello decide di partire da solo per la Svizzera.

Marco di Sant’Erasmo (Moisè Curia), intanto, sta legando in modo particolarmente profondo ed intimo con Gemma, interpretata da Gaia Bavaro. L’uomo sta comprendendo i suoi sentimenti verso la donna che, a quanto pare, sembrerebbero essere molto affettuosi. Forse, almeno per loro due, potremmo assistere ad un classico “e vissero per sempre felici e contenti”. Il paradiso delle signore è ricco di sorprese, perciò vedremo come andrà a finire.