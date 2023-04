Un posto al sole: guai in vista per qualcuno, fino al 21 aprile accadrà di tutto

La fortunata fiction avrà diversi colpi di scena, ma uno dei protagonisti dovrà vedersela con vari grattacapi. Scopriamo chi è.

Un posto al sole è una delle serie televisive più seguite ed amate dal pubblico italiano, che non riesce proprio a staccare gli occhi dal piccolo schermo per scoprire come finiranno gli eventi dei protagonisti. La soap opera va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.55 su Rai3 e i telespettatori non aspettano altro che scoprire come si svolgeranno gli eventi narrati.

Ci sono state alcuni anticipazioni molto importanti riguardo agli episodi che andranno in onda dal 17 al 21 aprile. Questi spoiler riguardano in maniera particolare un personaggio della serie, ovvero Alberto Palladini. Quest’ultimo, interpretato da Maurizio Aiello, dovrà fare i conti con numerosi problemi in arrivo.

Oltre ad Alberto, ci sono anche alcune anticipazioni riguardo Damiano e Rosa. I due, interpretati rispettivamente da Luigi Miele e Daniela Ioia, saranno protagonisti di una vicenda a dir poco sconvolgente ed inaspettata.

Anche Viola, interpretata da Ilenia Lazzarin, dovrà fare i conti con la sua vita e decidere di agire per sé stessa. Infatti, la donna dovrà vedersela con il suo passato e il suo presente, caratterizzato dalla presenza di Eugenio, impersonato da Paolo Romano.

Lo sbaglio di Damiano e la risposta di Rosa

Damiano, dopo aver appreso la notizia che Viola si è rimessa con suo marito, va al Caffè Vulcano, sconsolato e demoralizzato. Qui incontra Rosa, la madre di suo figlio. I due, dopo una notte trascorsa piena di passione, decidono di non ritornare insieme, dal momento che lui non la ama più e lei ha paura di essere nuovamente ferita. Anche se la donna spera in una riconciliazione familiare.

Dopo la decisione dell’ex compagno Damiano, Rosa sarà profondamente delusa e ferita. Infatti, la donna adotterà un comportamento molto vendicativo dei confronti dell’uomo. Tuttavia, gli spoiler non hanno rivelato niente sul suo futuro modus operandi. Viola desidera creare una storia con Eugenio, ma l’incontro con la sua ex guardia del corpo le farà capire che è ancora innamorato di lui.

Guai seri per Alberto e il risollevamento del Caffè Vulcano

Oltre ad aver boicottato il Caffè Vulcano per molti mesi per ottenere le quote di Silvia, Alberto ha tradito Clara (Imma Pirone) con Diana, l’architetto che sta ristrutturando il suo ufficio condiviso con il collega Niko. L’avvocato non accetta che la sua relazione segreta con Diana (Sara Zanier) sia finita, ma deve nascondere bene la sua rabbia altrimenti Clara scopre tutto.

Ma Clara lo verrà comunque a sapere e si renderà conto che l’avvocato non è cambiato per niente. Alberto è sempre crudele ed infimo e lei romperà di nuovo con l’uomo. Nel mentre, Nunzio e Diego, assieme a Silvia, cercheranno di risollevare il Caffè Vulcano e recuperare i clienti che hanno perso a causa delle pessime recensioni ricevute.