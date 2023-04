Un posto al sole: anticipazioni 10-14 aprile | Dolce notizia per Angela: tutto sta per cambiare

Cicogna in arrivo nella serie Rai Un Posto al sole: chi diventerà genitore? Ecco cosa dicono le anticipazioni.

Le nuove anticipazioni dal 10 al 14 aprile della serie tv firmata Rai Un Posto al sole portano liete notizie: la famiglia Boschi potrebbe presto allargarsi. Angela e Franco, forse, aspettano un bambino: si tratta di una bellissima notizia che rallegra tutti, tranne il futuro papà che sta vivendo un momento difficile e teme di non essere all’altezza. Infatti, il suo futuro lavorativo è a rischio e per questo non sarà al settimo cielo.

Nel frattempo, Roberto continuerà ad avvicinarsi a Lara, a discapito di sua moglie, sempre più trascurata. Il suo interesse è palese e cresce a dismisura, questo porta a chiedersi se Roberto riuscirà mai a decidere tra le due. Prima o poi sarà messo con le spalle al muro. Marina, dal canto suo, si consolerà rivedendo una vecchia conoscenza che riaccende in lei piacevoli ricordi ed emozioni.

Per quanto riguarda Nunzio, le anticipazioni ci dicono che farà il passo più lungo della gamba: si prenderà carico di un impegno economico superiore alle sue possibilità per risollevare il Vulcano.

Un posto al sole, cicogna in arrivo?

La notizia principale resta Angela, che potrebbe essere in dolce attesa. Sappiamo per certo che la donna scoprirà che la sua famiglia potrebbe presto allargarsi, ma la situazione potrebbe prendere una piega diversa. Per avere la conferma che il cambiamento abbia a che vedere con una gravidanza dobbiamo aspettare l’episodio in onda a Pasquetta. Franco non sarà molto entusiasta della novità per via del brutto momento lavorativo che sta affrontando.

Il rapporto tra Roberto e Marina è sempre più vicino al capolinea: la coppia sta vivendo un momento di crisi, da cui non è certo che si riprenderanno. Le anticipazioni ci raccontano che il loro amore sprofonderà sempre di più, a causa dell’interesse di Roberto nei confronti di Lara. I due, infatti, sono sempre più vicini. Quanto alla vecchia conoscenza che Marina rincontrerà, non sappiamo ancora di chi si tratti.

Tutte le anticipazioni: puntate dal 10 al 14 aprile

Nunzio dovrà affrontare gravi difficoltà economiche. Non ha valutato con attenzione l’impegno che stava prendendo con Silvia e Diego e ora le sue finanze potrebbero risentirne in modo cruciale.

Per quanto riguarda il Vulcano, è tutto pronto per la ripartenza, ma questo non vuol dire che i problemi siano stati risolti: Alberto non finirà la battaglia contro di loro, chissà se ci sarà mai una tregua.