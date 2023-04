Sta per arrivare un film un film sui Mandaloriani targato Star Wars | Ecco cosa sappiamo

La storia dei Mandalorian è destinata a continuare con un film di Star Wars, ecco tutto quello che sappiamo finora sul progetto.

Il seguito della storia di The Mandalorian sta per arrivare al cinema e Star Wars ha già svelato alcuni dettagli davvero curiosi sul progetto in lavorazione, la serie originale ha debuttato du Disney+ nel 2019 e ben presto è diventato subito un grande successo con due stagioni al seguito e altre a venire.

Ambientata a cavallo tra la trilogia originale e quella dei sequel di Star Wars, la vicenda legata a Din Djarin e Grogu rimane avvolta nel mistero dall’inizio, ma finalmente si sta delineando in modo più chiaro dopo l’enorme panel Lucasfilm Studio Showcase alla Star Wars Celebration 2023.

Durante l’evento Star Wars Celebration non sono mancate notizie eclatanti, come la conferma dell’arrivo di nuovi film, tra questi proprio il progetto legato alla storia dei Mandaloriani, un lavoro che rientra in un’idea molto più ampia per espandere il mondo di Star Wars adesso che si trova sotto la Disney, ci saranno alcuni film che parleranno delle prime fasi della linea temporale delle storie di George Lucas, ma ci addentreremo anche nel territorio ancora inesplorato a seguito di Star Wars: L’ascesa di Skywalker.

È stato confermato che il film The Mandalorian sarà inserito tra queste due epoche dalle ultime notizie, nonostante sia ancora alle fasi iniziali di sviluppo, alcuni importanti dettagli sono già stati svelati. Ecco quello che sappiamo finora.

Il film sui Mandaloriani sarà il punto di arrivo delle serie televisive di Star Wars

In questo momento la serie The Mandalorian sta proseguendo il suo viaggio sulla piattaforma, quindi per ora la storia di Grogu e Din rimarrà al suo posto, però questi intrecci tra le trame culmineranno con un film definitivo sui Mando concludendo l’arco narrativo. Ma non solo, proprio la Lucas Film ha affermato che il film sarà anche la conclusione dei progetti collaterali sella serie come The Mandalorian, The Book of Boba Fett e l’attesissima Ahsoka.

Dal momento che Lucas Film intende concludere le storie di The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka con un film dedicato, è naturale che si presentino dei potenziali spunti di trama, tra gli argomenti papabili ci sono sicuramente: la resurrezione di Palpatine, Grand’Ammiraglio Thraw, il destino del popolo mandaloriano e ovviamente il futuro di Baby Yoda.

Chi potrebbe esserci nel cast?

È stato confermato che Dave Filoni dirigerà il film, seguace incallito di George Lucas è infatti produttore esecutivo delle serie The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka, a parte lui non sappiamo ufficialmente chi salirà a bordo del progetto, quello che sembra abbastanza palese è che troveremo Pedro Pascal nei panni di Din Djarin con il suo piccolo e inseparabile compagno di avventure Grogu.

È molto probabile che tra i vari personaggi di lunga data di The Mandalorian, possano tornare anche Greef Karga interpretato da Carl Weathers, l’Armaiolo di Emily Swallow e Moff Gideon interpretato da Giancarlo Esposito. Essendo il culmine di tutto, sembra difficile non considerare anche la presenza di Rosario Dawson che ritorna nel suo ruolo di Ahsoka Tano, così come Temuera Morrison torni come Boba Fett, con un collegamento così diretto, non stupirebbe se dovessimo imbatterci anche in Ming-Na Wen, che ha interpretato Fennec Shand in diverse serie di Star Wars. Aspettiamo l’annuncio ufficiale.

Data di uscita del film sui Mandaloriani

Dopo che alla Star Wars Celebration è stato annunciato il progetto, non sono stati forniti molti altri dettagli, soprattutto non è stata ancora fissata una data di uscita, considerando che il lavoro è ancora nella fase iniziale e che ci sono ancora delle serie tv che devono uscire prima di poter arrivare al film, il futuro di questo dipenderà dall’andamento dei progetti televisivi.

La seconda stagione di Ahsoka o la quarta di The Mandalorian avranno una profonda influenza sulla linea temporale del film, quindi se pensate che l’attesa sia breve mettetevi il cuore in pace, passerà un bel po’ di tempo, ma probabilmente ne varrà la pena perché avremo tutte le informazioni necessarie per una chiusura soddisfacente.