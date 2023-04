Il paradiso delle signore: Rocco sui tacchi a spillo | Da magazziniere a drag queen

Sapete che fine ha fatto Rocco de Il paradiso delle signore? Non immaginerete mai che cosa è finito a fare.

Tra i personaggi più amati de Il paradiso delle signore c’è di certo Rocco Amato. Nipote di Giuseppe, si trasferisce a Milano a casa della zia e di Salvo. Viene assunto come magazziniere e conosce Marina Fiore, della quale si innamora. Purtroppo la relazione finisce quando la ragazza si trasferisce a Roma.

Il ragazzo in seguito si avvicina a Maria e nel frattempo attira le attenzioni di Irene che comincia a corteggiarlo. Restio a confessare il suo amore a Maria, alla fine la ragazza lo scopre indirettamente e i due si fidanzano. Rocco decide poi di iniziare a praticare ciclismo agonistico nella squadra corse del Paradiso gestita da Armando e, dopo diversi successi, si trasferisce a Roma per seguire il sogno di diventare un ciclista professionista.

La sua uscita di scena ha lasciato un vuoto nel cuore dei fedeli spettatori: il ragazzo, proveniente dal profondo sud, ha affrontato un cambiamento incredibile ed è cresciuto molto grazie all’esperienza a Milano. Più sicuro di sé e determinato, ora ha modo di dimostrare il suo vero valore e vivere finalmente la vita che sognava.

Ma veniamo ora all’attore che lo interpreta: il merito di aver portato in scena un personaggio così complesso è di Giancarlo Commare, conosciuto per il suo ruolo in Skam Italia, una delle serie più seguite di sempre su Netflix.

La carriera di Giancarlo Commare

Nato a Castelvetrano nel 1991, Commare ha iniziato a lavorare come attore e primo ballerino nel 2008. Si fa conoscere nell’ambiente, tanto che nel 2014 prende parte a diverse serie televisive Rai e Mediaset, come Che Dio ci aiuti, Provaci ancora prof!, Don Matteo, I bastardi di Pizzofalcone, L’isola di Pietro e Vite in fuga.

Si fa conoscere dal grande pubblico per la sua interpretazione di Edoardo Incanti in Skam Italia. In seguito, a partire dal 2019, veste i panni di Rocco ne Il paradiso delle signore che lo consacra definitivamente come uno degli attori più amati della sua generazione.

Il paradiso delle signore: per Rocco cambia tutto

Molti sperano ancora che Rocco torni ne Il paradiso delle signore, anche solo per una puntata, perché il personaggio manca già a tutti. La carriera di Commare sembra però puntare nella direzione opposta: l’attore ha deciso di sperimentare il più possibile, tanto che abbiamo l’occasione di vederlo a teatro nei panni di una drag queen.

Lo spettacolo in questione è Tutti parlano di Jamie, un musical cult che racconta la vera storia di Jamie, un ragazzo col sogno di diventare una drag queen e che, supportato dalla madre, farà di tutto per realizzarlo. Giancarlo Commare ha indossato i tacchi e i capelli biondo platino per regalarci una sua versione inedita che ha riscosso un enorme successo.