Il paradiso delle signore: arriva il terremoto per due personaggi | Ecco cosa sappiamo

La Gallo e Salvatore vedranno il loro rapporto sgretolarsi piano piano e per riconciliarsi lui deve fare quello che lei pretende.

Il paradiso delle signore è la fortunata fiction diretta da Monica Vullo che va in onda dal 2015 su Rai1 alle 16.05, dal lunedì al venerdì. La serie televisiva è composta da sette stagioni ed è tuttora in corso. Dagli ultimi spoiler rilasciati a riguardo, la trama si focalizza su due personaggi principali, ovvero Elvira Gallo e Salvatore Amato, rispettivamente interpretati da Clara Danese ed Emanuel Caserio.

L’amicizia tra Elvira e Salvatore ha subito un arresto improvviso per colpa dell’uomo che ha sabotato l’esame di guida della donna. La Gallo, per raggiungere l’indipendenza e l’autonomia nell’Italia degli anni ’60, ha dato il massimo per superare la teoria all’esame della patente. Tuttavia, i suoi sforzi sono stati vani perché con l’esame di pratica affronterà ulteriori difficoltà a causa del boicottaggio di Amato.

Nei prossimi episodi, Elvira scoprirà il doppio gioco fatto dall’ormai ex amico Salvo e quest’ultimo proverà a spiegare alla donna le ragioni per le quali ha deciso di comportarsi in questo modo. Amato ha agito così perché preoccupato per l’amica, ma Elvira sceglierà di non credergli e la loro amicizia si incrinerà molto.

La pace potrebbe tornare tra Elvira e Salvatore a patto che lui faccia qualcosa per lei

Dopo l’azione di sabotare l’esame di pratica di Elvira compiuta da Salvatore, il loro rapporto è in piena crisi. L’amicizia tra la Gallo ed Amato sembra essere irrecuperabile, così Alfredo chiederà aiuto ad Irene per cercare di far riappacificare i due ex amici. Tuttavia, risulterà essere un’impresa molto complicata.

In seguito, Salvatore proverà a farsi ascoltare da Elvira, spiegando il motivo delle sue azioni e la Gallo, alla fine, sceglierà di perdonare Amato soltanto ad una condizione: aiutarla ad ottenere la patente. Se Salvatore non vuole perdere l’amicizia di Elvira, non deve fare altro che darle una mano in questa impresa.

Novità non solo per Elvira e Salvatore: anche Irene ed Alfredo avranno il loro momento

Dunque, alla fine Salvatore ed Elvira torneranno ad essere amici, ma l’uomo corrisponderà i sentimenti della donna? La Venere, infatti, è innamorata di Amato ma quest’ultimo, dopo le varie delusioni amorose subite prima con Gabriella e poi con Anna, è un po’ titubante ad iniziare una nuova relazione sentimentale.

Riguardo agli altri personaggi, sono trapelate altre anticipazioni: Adelaide riceverà una brutta notizia ed Irene e Alfredo vivranno momenti sempre più intimi e speciali tra di loro. Perciò non resta che attendere e vedere come evolveranno le vite dei nostri personaggi del paradiso delle signore.