The Diplomat, uscito il trailer della prossima avvincente serie Tv Netflix

La sceneggiatrice di “Grey’s Anatomy” e “Homeland” Deborah Cahn firma il thriller politico di Netflix The Diplomat.

È stato da poco pubblicato da Netflix il trailer della prossima serie che ben promette The Diplomat, si tratterà di un thriller a sfondo politico che vede come protagonista Keri Russel nel ruolo di una ambasciatrice degli Stati Uniti, a far ben presagire per questo progetto è il nome che firma la sceneggiatura, Debora Cahn, che in passato ha scritto successi televisivi come Homeland, Grey’s Anatomy e The West Wing.

Da trailer possiamo avere uno sguardo ravvicinato sulla protagonista, Kate Wyler, un’ambasciatrice statunitense da poco trasferitasi a Londra, si trova a dover avere subito un colloqui come il Primo Ministro inglese e il suo imbarazzo e palpabile mostrando di non essere a suo agio a lavorare in quel Paese.

La ragione è che Kate è abituata a lavorare in zone pericolose e sperava di essere mandata in Afghanistan in attesa di essere trasferita a Londra, sebbene la carica londinese non rappresenti il lavoro ideale, Kate si troverà ben presto a fronteggiare una crisi complessa e pericolosa: qualcuno sta cercando di portare una forza d’assalto nel Golfo Persico.

A rendere la vita di Kate ancora più complicata, arriva a Londra il marito Hal Wyler (Rufus Sewell), ambasciatore degli Stati Uniti per molti anni, il quale vanta ancora un’enorme influenza a livello politico all’estero. L’uomo sente la nostalgia dei bei tempi passati sotto i riflettori per manovrare grosse questioni politiche, questo lo porterà a voler essere al centro dell’attenzione in ogni possibile occasione che gli si presenti, anche se il suo ruolo ormai è finito. La trama quindi prenderà anche una piega più personale, mostrando come le lunghe relazioni possano rivelarsi problematiche.

Data di uscita e cast di The Diplomat su Netflix

Oltre alla già citata Keri Russel nel ruolo della protagonista e del marito interpretato da Rufus Sewell, a prendere parte a questo progetto troviamo i bravissimi David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear e Ato Essandoh e tra le guest star spiccano Celia Imrie, Michael McKean, Nana Mensah, T’Nia Miller e Miguel Sandoval.

La serie, invece, arriverà tutta in una volta su Netflix con i suoi otto episodi da giovedì 20 aprile, abbiamo anche la sinossi ufficiale: Kate Wyler (Keri Russell) è la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Avrebbe dovuto andare in Afghanistan. Si trova benissimo in una zona di crisi.

In una dimora storica… un po’ meno. In un continente sta scoppiando la guerra e in un altro ribolle il conflitto. Kate si troverà a dover gestire crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e adattarsi al nuovo incarico che le spetta, il tutto mentre cerca di sopravvivere al suo matrimonio con il diplomatico professionista e star della politica Hal Wyler (Rufus Sewell).