Terra Amara, lutto tremendo per l’attore tanto amato | Sofferenza continua

Terra Amara è una fiction molto amata dai telespettatori italiani, ma non tutti sanno del terribile lutto che ha colpito uno degli attori.

Terra Amara riesce a tenere incollati tantissimi spettatori. In onda su Canale 5 a partire dal 2022, è un serial drammatico turco composto da quattro stagioni. In Turchia le puntate sono andate in onda a partire dal 2018 e si sono concluse nel 2022, mentre in Italia la terza e la quarta stagione sono ancora inedite.

La serie è ambientata nella Turchia degli anni ’70 tra Istanbul e Cukurova, e racconta la storia di Züleyha e Yılmaz, una sarta di Istanbul e un meccanico della città. I due sono follemente innamorati e il ragazzo vorrebbe chiedere alla ragazza di sposarlo e mettere su famiglia.

I due sono però colpiti da una tragedia: Veli, fratellastro della ragazza, ha una problema col gioco d’azzardo e deve ripagare Naci, con cui ha numerosi debiti; per farlo decide di vendere sua sorella. Yılmaz corre a salvare la sua amata, ma ha un violento scontro con Naci che si conclude con la morte di quest’ultimo.

I due si trovano così in pericolo e sono costretti a fuggire fingendosi fratelli. La storia, piena di colpi di scena e avventura, ha stregato gli italiani che ora non vedono l’ora di proseguire con le nuove stagioni e scoprire nuovi intrighi.

Terra Amara e il personaggio tanto amato

La fiction può contare non solo sui due protagonisti, ma anche su tanti altri personaggi che si sono fatti amare nel corso del tempo. Tra questi troviamo Ali Rahmet Fekeli, un uomo che ha dovuto affrontare un passato molto doloroso ma nonostante tutto è rimasto una brava persona. Yılmaz lo conosce in carcere e i due scoprono di avere un nemico in comune.

L’uomo ha perso la moglie e i figli in un incidente e deve scontare gli anni di carcere anche se è innocente. Nonostante la sua grande sofferenza è rimasto una persona gentile e generosa, soprattutto con Yılmaz.

Il dramma dell’attore

Per certi versi l’attore che lo interpreta, Kerem Alisik, è molto simile al personaggio. L’uomo infatti ha raccontato di aver perso suo padre prematuramente e di portarsi dietro questo dolore ogni giorno. Lui stesso ha detto di aver trovato molte somiglianze tra la sofferenza del personaggio e la sua.

“L’amore che il pubblico prova per questo personaggio è veicolato dall’amore che io stesso ho provato per lui” ha raccontato in un’intervista, spiegando quanto sia stato grato di interpretare un personaggio che è entrato subito nel cuore di tutti. Dall’animo gentile e determinato, è uno dei più apprezzati dal pubblico turco e italiano.