9 dettagli nascosti nel trailer di Secret Invasion | Li avevi notati?

L’MCU seriale riparte da Secret Invasion per la costruzione della Fase 5. Il trailer è stato appena rilasciato.

Secret Invasion è la serie del Marvel Cinematic Universe che getterà forti basi per il futuro delle Fasi 5 e 6. La storyline di Secret Invasion vede l’ex direttore dello SHIELD, Nick Fury, alle prese con un tentativo degli alieni Skrull di sostituirsi alle cariche più potenti del mondo e di fatto controllare la Terra di nascosto. Fury, in quanto responsabile dell’alleanza con gli Skrull nata quattro anni fa in Captain Marvel, decide di tornare dallo spazio e salvare il mondo da questa minaccia – mentre il team di Vendicatori è ancora inesistente.

Il trailer per Secret Invasion rivela molto su cosa possiamo aspettarci da questa serie e nasconde anche delle chicche che approfondiscono questo ormai immenso universo narrativo, o ne anticipano qualcosa di nuovo.

La timeline di Secret Invasion viene confermata

Già dal 2019, con Spider-Man: Far from Home, avevamo saputo che Nick Fury non si trovava sulla Terra ma era invece stato volontariamente sostituito dallo Skrull Talos mentre lui trovava rifugio nell’astronave del popolo alieno. Con l’inizio di Secret Invasion scopriamo subito che Fury è tornato ed ha intenzione di sporcarsi le mani. La serie prenderà dunque luogo post Decimazione e non durante, come si discuteva inizialmente.

Sonya Falsworth è collegata a Capitan America

Olivia Colman entrerà a far parte dell’MCU nel ruolo di Sonya Falsworth, agente britannica e vecchia amica di Nick Fury. Nel trailer assistiamo ad una conversazione fra i due in cui Sonya preme sul senso di colpa di Fury per la piega presa dall’alleanza con gli Skrull. Sonya è una discendente di James Montgomery Falsworth, un commilitone di Capitan America durante la Seconda Guerra Mondiale.

G’iah, il personaggio di Emilia Clarke

In Captain Marvel avevamo conosciuto G’iah, figlia del leader degli Skrull, Talos. Ora G’iah è adulta e sarà interpretata da Emilia Clarke. Nel trailer G’iah avverte Fury di un piano misterioso che la sua razza ha in mente per l’ex direttore, e scopre inoltre un deposito di centinaia di corpi collegati a strani dispositivi tecnologici. Non è chiaro ancora che parti prenderà G’iah in Secret Invasion.

L’obiettivo di Gravik e degli Skrull

Kingsley Ben-Adir qui interpreta Gravik, uno Skrull che, scontento dell’alleanza forgiata con gli umani, guida un manipolo di suoi simili in questa invasione segreta. Questi sono evidentemente scontenti della guida di Talos e della situazione del loro popolo: nel trailer li vediamo eseguire un attentato in Russia e degli sconosciuti esperimenti a numerosi corpi nascosti.

I Vendicatori rimangono nell’ombra

A Nick Fury viene posta una domanda importante nel trailer: dove sono gli Avengers? Il gruppo di supereroi si è infatti smantellato a seguito degli eventi di Endgame e non sono ancora tornati a vigilare sulla sicurezza del pianeta. Nick Fury dice che questa è una guerra che lui deve combattere da solo, di fatto confermando i suoi sensi di colpa circa l’invasione aliena.

La tomba di Nick Fury riporta una citazione diversa

Fury ha finto la sua morte fin da Captain America: The Winter Soldier, lasciandosi alle spalle lo SHIELD e una tomba che riportava la citazione biblica di Ezechiele (e citazione a Pulp Fiction): “Il cammino dell’uomo timorato…”; in Secret Invasion, a seguito al Blip, la sua tomba sfoggia una citazione di Giovanni: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici”.

La Damage Control apparirà in Secret Invasion

La Damage Control è l’organizzazione che si occupa di curare più che prevenire i danni causati dalle battaglie dei supereroi. Già comparsa in vari prodotti dell’MCU, vediamo dal trailer che sarà presente anche in Secret Invasion. In alcune immagini viene ritratta una valigetta con il logo dell’organizzazione e la scritta: “Campione esemplare: Abbattimento”. La parola inglese per “abbattimento”, “cull“, significa specificatamente una selezione dettagliata volta a scartare o eliminare ciò che non si sceglie. La Damage Control avrà quindi un ruolo nell’invasione, ma dalla parte di chi?

Gravik sarà il Super-Skrull?

Nei fumetti Marvel, Super-Skrull è un alieno con i poteri di tutti i Fantastici Quattro combinati assieme. Ebbene, nel trailer vediamo Gravik allungare il suo braccio per afferrare qualcosa fuori campo, potenzialmente rivelandoci che lui potrebbe avere le caratteristiche del Super-Skrull. Questo è l’unico potere di Gravik che ci viene mostrato, oltre ovviamente all’abilità di cambiare aspetto.

L’ultima apparizione di Nick Fury?

L’ultima inquadratura del trailer ci mostra Nick Fury uscire da un mausoleo e pronunciare le parole: “Un’ultima battaglia”. Questo potrebbe annunciarci che sarà l’ultima volta che vedremo il direttore nell’MCU. Samuel L. Jackson ha interpretato Fury fin da Iron Man del 2008, rendendolo uno degli attori più veterani dell’intera operazione. Nonostante questo, Secret Invasion segnerà la prima volta da protagonista di Nick Fury.

Secret Invasion sarà distribuito in streaming su Disney+ il 21 giugno.