The Mandalorian 3, ecco dove si trova ufficialmente nella linea temporale

Il quinto episodio di The Mandalorian definisce ufficialmente la posizione della serie all’interno dell’universo di Star Wars.

(*Attenzione: questo articolo contiene SPOILER per la stagione 3 di The Mandalorian*)

È stata resa ufficiale un’importante modifica della linea temporale della saga di Star Wars in The Mandalorian, prima del quinto episodio della terza stagione, quello che si avvicinava di più a una collocazione nella linea temporale di Star Wars erano i collegamenti con la serie The BooK of Boba Fett, soprattutto per le dichiarazioni fatte dall’ideatore della serie, Jon Favreau poco prima del debutto dove ha svelato e riscritto la cronologia di The Mandalorian.

Nel caso in cui Grogu abbia davvero trascorso diversi anni con il Mandaloriano (Pedro Pascal) per poi addestrarsi con Luke Skywalker nell’arco di un paio d’anni, allora The Mandalorian potrebbe trovarsi ad avere un intervallo di almeno mezzo decennio tra la prima e la terza stagione. C’è anche da dire che magari i commenti di Favreau potrebbero essere stati esagerati oppure non sono stati spiegati correttamente, per questa ragione diventava fondamentale che la terza stagione definisse una linea temporale e per farlo ci ha messo cinque episodi, però adesso abbiamo le idee più chiare.

Il quindi episodio della terza stagione conferma che sono passati diversi anni dalla prima stagione

Un dettaglio importante di The Mandalorian stagione 3, episodio 5, ha confermato che sono passati molti anni da quando Din Djarin si è imbattuto per la prima volta in Grogu, in sostanza, ha reso ufficiale la versione di Favreau dei “molti anni”. Nello spiegare agli altri Mandaloriani chi è Greef Karga (Carl Weathers) e perché lo dovrebbero aiutare, Mando rammenta che Greef gli ha teso un’imboscata “molto tempo fa” su Nevarro facendo un chiaro riferimento alla prima stagione, quando Karga. Se questo scontro tra Mandaloriani è avvenuto così tanto tempo fa allora è vero che tra la prima e la terza stagione passa un arco di tempo davvero ampio.

Anche se le dichiarazioni di Favreau erano state decisive per capire che il posto di The Mandalorian nella linea temporale di Star Wars era stata cambiata, non avevamo ancora avuto nessuna scena che lo confermasse togliendo ogni dubbio, sicuramente a sostegno di questa possibilità abbiamo avuto i momenti in cui il dottor Pershing (Omid Abtahi) prendeva parte a un programma di riabilitazione della Nuova Repubblica, lasciando pensare che fosse passato tanto tempo. Ma adesso con le affermazioni di Din non ci sono più dubbi.

Ma quanto tempo è passato davvero in The Mandalorian?

Non è mai stata molto semplice la linea temporale di Star Wars, sicuramente però la cronologia degli eventi tra The Mandalorian e The Book of Boba Fett hanno ancora più confuso le idee, la vera questione che complica le idee è che Mando e Grogu saltano spesso da un’avventura all’altra non facendo capire mai quanto tempo è realmente passato tra un episodio e l’altro. Alcuni fan hanno creato un video per cercare di ricostruire la linea temporale e quello che hanno scoperto è che per ora è passato circa un anno e mezzo, ma questo andrebbe in contrapposizione con le affermazioni di Din.

La struttura di The Mandalorian complica la capacità di stabilire quanto tempo trascorra tra un’avventura e l’altra, lasciando che siano i piccoli dettagli e alcune battute a determinarne una linea coerente, per questo sembra quasi impossibile determinarne un periodo preciso perché spesso i fatti e le parole sono andati in disaccordo. La causa di questa discrepanza tra la linea temporale di The Mandalorian e quella originale sembra derivare principalmente da The Book of Boba Fett, che ha spiegato troppo velocemente il cliffhanger della seconda stagione di The Mandalorian rendendo necessario un salto temporale all’indietro.