Il Paradiso delle Signore: esce il vero motivo dell’arrivo di Marco | Da non credere

La celebre soap italiana Il Paradiso delle Signore ha ammaliato i suoi fan con un colpo di scena. Marco è tornato. Ma sapete qual è il vero motivo?

Il Paradiso delle Signore è una delle serie più seguite in Italia in onda nella fascia pomeridiana ogni giorno su Rai 1. La soap ha acquisito sempre più fan nel corso del tempo grazie ad una ricostruzione storica ben fatta e alle avvincenti storie dei suoi personaggi.

Pensata inizialmente come un prodotto da tramettere in prima serata, ben presto si è arrivati alla conclusione che Il paradiso delle Signore avrebbe funzionato meglio con una programmazione giornaliera poco dopo pranzo. In effetti, questa soluzione è sembrata vincente e a distanza di anni dalla sua prima messa in onda continua a macinare successi.

Nelle ultime puntate, intanto, l’attenzione è puntata sul personaggio di Giulia che ha scoperto di aspettare un bambino. L’identità del padre è ignota ma a riguardo ci sono già diversi sospetti: i genitori di lei pensano possa trattarsi di Carlo, un giovane ragazzo argentino andato via per sposare qualcuno del suo stesso ceto sociale.

Su Giulia, però, aleggia l’ombra di Marco che dopo essersi trasferito negli Stati Uniti D’America è tornato inspiegabilmente a Milano. Potrebbero, esserci, quindi dei malumori tra lui la donna che ha sposato e con cui ha cambiato la sua vita. Questo significa qualcosa per Gemma e per il suo futuro bambino?

Il ritorno di Marco al Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore non smette mai di stupire i suoi spettatori ed è per questo che i colpi di scena circa la gravidanza di Gemma ha lasciato tutti senza parole. Proprio la ragazza fa intendere che Carlos potrebbe non essere il padre del bambino che porta in grembo. Chi sarà allora? C’è chi giura che con in questa situazione c’entri Marco il cui inaspettato ritorno a Milano deve esse ancora ben spiegato.

Marco sembra essere arrivato in Italia senza la sua dolce metà Stefania con la quale con molta probabilità sono in corso alcune crepe. La domanda è: tra Stefania e Marco è veramente finita? Come si colloca Gemma nella loro storia?

I dubbi sulla paternità

Il comportamento strano di Marco è stato notato subito da Tancredi, suo fratello, curioso di scoprire le vere ragioni del suo ritorno in Italia. Non sarà semplice per Marco continuare a nascondere la rottura con la sua compagna e sotto insistenza dovrà prima o poi ammettere il definitivo addio. Non è chiaro, pero, il motivo principale ma Gemma potrebbe essere una delle cause.

Proprio Gemma, una volta appreso dell’arrivo di Marco, prova a comportarsi con indifferenza o addirittura a trattarlo da amico. Tuttavia, sentimenti a lungo repressi riaffioreranno soprattutto in virtù della sua più che delicata condizione.