Secret Invasion, uscito il trailer della serie Marvel con protagonista il Nick Fury di Samuel L. Jackson

Secret Invasion sarà la prima serie Tv della Fase 5 della Marvel e arriverà su Disney+ tra non molto. Finalmente abbiamo il trailer.

Era da tanto che lo aspettavamo e finalmente è arrivato il trailer della prima serie Tv della Fase 5 della Marvel, Secret Invasion, ormai siamo entrati in questa nuova fase della saga e a introduci è stato il film Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma adesso a rincarare la dose sono pronti diversi progetti che arriveranno proprio du Disney+ e porteranno avanti la saga del Multiverso ormai irrefrenabile.

Tra queste troviamo ovviamente Secret Invasion con il debutto previsto proprio durante quest’anno a partire dal 21 giugno, Samuel L. Jackson torna a interpretare uno dei suoi personaggi più amati, Nick Fury, ma non è tutto questo progetto è il promo del MCU a essere diretto proprio dall’attore.

Abbiamo aspettato davvero molto prima di avere qualche nuovo materiale su Secret Invasion da mettere sotto i denti, l’ultima volta che era stato rilasciato un filmato si perde nel 2022 e abbiamo visto Fury tornare sulla terra, adesso la Marvel ci ha regalato un nuovo trailer.

In questa clip vediamo il ritorno del personaggio di Maria Hill interpretato dall’attrice Cobie Smulders oltre che di Talos interpretato da Ben Mendelsohn, solo per citarne alcuni. Infatti vediamo anche i nuovi personaggi di Olivia Coleman ed Emilia Clarke, un altro dettaglio che conosciamo è il numero di episodi che andrà a comporre la stagione: saranno in totale 6, in linea con altri progetti e usciranno uno alla settimana.

Ecco tutto quello che sappiamo su Secret Invasion

Come nel primo trailer dedicato a Secret Invasion, il nuovo filmato evidenzia la missione di Nick, ma a differenza delle altre volte, l’ex capo dello SHIELD ha intenzione di affrontare questa missione completamente da solo, adesso Fury è un ricercato e nel trailer lo vediamo impegnato a mettere insieme una squadra.

Tra gli altri personaggi vediamo Olivia Coleman parlare con Nick, da quello che possiamo intendere dal dialogo, molto probabilmente la trama approfondirà una relazione passata che c’è stata tra i due. Scopriamo anche qualche cosa di più del personaggio di Emilia Clarke, G’iah più che altro alcune sue abilità, per quanto riguarda il ruolo nella storia non sono ancora uscite indiscrezioni.

Anche se è molto probabile che questa sia l’ultima corsa di Nick Fury per arrivare a un finale al personaggio, questo è molto lontano dal futuro nel MCU per Samuel L. Jackson, perché sappiamo che apparirà anche in The Marvels, il film è previsto per la fine dell’anno, considerando quello che succederà in Secret Invasion, sarà curioso scoprire come cambierà per sempre l’arco temporale di Nick nel MCU.