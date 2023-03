Il Paradiso delle Signore: lutto tremendo | Se ne andrà all’improvviso

Brutte notizie per i fan de Il paradiso delle Signore: le anticipazioni parlano di una morte terribile nelle prossime puntate.

Il Paradiso delle Signore non finisce mai di stupire i telespettatori, che ora attendono con ansia il finale di stagione per scoprire cosa accadrà ai protagonisti tanto amati. La serie è andata in onda a partire da dicembre 2015 e non si è mai arrestata, ottenendo sempre più successo tra gli italiani.

La storia è ispirata vagamente a quella raccontata nel romanzo Al paradiso delle signore di Emile Zola, ma contrariamente al libro è ambientata a Milano a cavallo tra gli anni ’50 e ’60. In quegli anni ci fu davvero un negozio che portava lo stesso nome della serie; è proprio attorno a questo luogo che girano le storie dei protagonisti della serie.

Nella prima stagione conosciamo Teresa, che lascia il suo paese d’origine (Castelbuono, in Sicilia) per trasferirsi a Milano e lavorare nel negozio di abbigliamento dello zio Vincenzo. La ragazza non sa cosa l’aspetta: tra amori, tradimenti e amicizie, per lei inizierà una nuova vita.

Le vicende si snodano negli anni fino al 1963, periodo in cui è ambientata la settima stagione, ancora in onda. Il gran finale è atteso per maggio, ma si parla già di alcune anticipazioni che manderanno fuori di testa i telespettatori. Nelle prossime puntate di certo non mancheranno colpi di scena incredibili.

Il Paradiso delle Signore 7

A un mese dalla conclusione della settima stagione ci sono ancora molte domande a cui la produzione dovrà rispondere. Vittorio deve assumere una nuova stilista, e le indiscrezioni parlano del ritorno di Gabriella . Matilde e Flora, nel frattempo, sono state allontanate. Ma tutti i riflettori sono puntati su Gemma e sulla scelta che deve fare.

La donna deve scegliere se accettare la proposta di Roberto, anche se ama da sempre Marco. Il figlio che sta aspettando, infatti, è proprio il suo, ma questo è un segreto che non ha ancora deciso di rivelare. Che cosa farà la donna? Dirà tutta la verità al suo amato? E come reagirà Stefania?

Una morte improvvisa

Alcune indiscrezioni parlano di una morte che avverrà proprio nelle ultime puntate, e molti si sono chiesti chi potrebbe essere. Visto lo stress a cui è sottoposta Gemma, e considerando anche il fatto che dovrà fare una scelta molto importante, c’è un alto rischio che si verifichi un aborto spontaneo. La donna potrebbe così perdere il figlio che attende tanto.

La possibilità non è ancora confermata, e bisognerà aspettare le ultime puntate per scoprire come la produzione deciderà di concludere la storia. Quel che è certo è che, ancora una volta, lasceranno tutti quanti a bocca aperta e impazienti di cominciare la prossima stagione.