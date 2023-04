Doctor Who: non sapremo mai il nome del Dottore | Ecco perché

Uno dei pilastri fondamentali di Doctor Who è il mistero che circonda il Dottore, a partire dal suo sconosciuto nome.

Doctor Who è una serie pilastro ed il mondo che ha creato, fatto di viaggi temporali e reincarnazioni, vive da sessant’anni nei suoi quasi mille episodi realizzati. Questo non significa che Doctor Who è stagnante, ma che invece funziona ancora proprio perché ha deciso di rispettare le regole che si è autoimposta. Una di queste regole è particolarmente importante e non verrà tradita: mai rivelare il vero nome del Dottore.

Siamo giunti ormai alla quindicesima incarnazione del Signore del Tempo e tutte sono state solamente “il Dottore” – salvo per degli alias utilizzati dallo stesso, come John Smith o Theta Sigma. Il mistero è ormai così radicato che porta con sé la logica conclusione che il pubblico non saprà mai il nome di nascita del Dottore, almeno fintanto che la serie avrà vita e continueremo ad assistere alle sue avventure temporali.

Chi conosce il nome del Dottore

Ci sono stati personaggi nel corso delle trentanove stagioni di Doctor Who che erano a conoscenza del vero nome del Dottore, e anche che lo hanno pronunciato su schermo ma senza che il sussurro fosse udibile dallo spettatore. Nell’ottavo episodio della quarta stagione (nuova serie), Le ombre assassine, il nostro protagonista incontra la dottoressa River Song, che sembra conoscerlo da tempo e gli sussurra il suo nome all’orecchio per provarlo.

Anche il Maestro, uno degli antagonisti della serie, lo conosce in quanto i due sono cresciuti insieme sul pianeta Gallifrey. Infine Clara Oswald lo viene a scoprire nella settima stagione (nuova serie), quest’ultima particolarmente in tema in quanto si conclude con l’episodio Il nome del dottore. L’Undicesimo Dottore definisce la domanda sul suo vero nome come “la domanda alla quale non deve esserci mai una risposta”.

Perché il nome del Dottore non può essere mai rivelato?

A questa domanda diversi Dottori hanno dato diverse risposte. Il Sesto Dottore disse che gli umani non sarebbero in grado di pronunciarlo, ma questa non è una motivazione abbastanza forte per non dirlo affatto. L’Undicesimo Dottore ha spiegato che il suo nome fungerebbe da segnale per richiamare l’attenzione – non voluta – dei Signori del Tempo. Continua dicendo che il nome che lui si è scelto è effettivamente “il Dottore”, e che questo nome è una promessa che lui ha fatto a qualcuno e che deve mantenere.

Le altre motivazioni sono esterne al mondo di Doctor Who e più legate ad un aspetto narrativo. Dare un nome al Dottore significherebbe cancellare l’aura di mistero che lo circonda in cambio di un appellativo che, se non supportato da storyline significative, non riuscirebbe mai a convertire positivamente 60 anni di attesa. Per il bene di Doctor Who è meglio che il nome del Dottore continui a rimanere ignoto negli anni a venire.