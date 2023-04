Outlander: svelati nuovi dettagli sulla settima stagione della serie su NOW

La meravigliosa serie televisiva Outlander sta per tornare con una nuova incredibile stagione. Dopo aver rilasciato il teaser della settima parte, ecco che vengono rivelate nuovi retroscena sulla serie targata Starz.

Si tratta di una delle serie più amate ed apprezzate degli ultimi anni: Outlander. In onda dall’agosto del 2014, Outlander continua ad appassionare milioni di spettatori in tutto il mondo in attesa di scoprire come evolveranno le avventure d’amore di Jamie e Claire. La settima stagione sta creando altissime aspettative soprattutto in virtù del finale di stagione del sesto capitolo di Outlander che vede Claire in grave pericolo di vita, arrestata per un malinteso.

Jamie riuscirà a salvarla un’altra volta? A quanti ostacoli andranno incontro prima di ritrovarsi una volta per tutte? Insomma, sembra che per la coppia più esplosiva della televisione raggiungere la serenità sia un percorso lungo e tortuoso ma l’amore che li lega, forse, potrà salvarli dalle loro sofferenze.

Outlander racconta l’incredibile storia di una viaggiatrice nel tempo Claire che durante una vacanza in Scozia si ritrova catapultata nel diciottesimo secolo. Qui incontra un affascinante highlander, Jamie del quale si innamora perdutamente fino a sposarlo nonostante nel suo presente, il dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale, abbia già un marito ignaro di dove possa trovarsi Claire.

Nel corso delle sei stagioni, Outlander narrerà di numerosi viaggi nel tempo ed introdurrà diversi personaggi come la figlia di Jamie e Claire Brianna e suo marito Roger. La serie Starz si farà carico anche delle vite della giovane coppia, che, tuttavia, avrà un epilogo ben diverso rispetto a quella dei più adulti Jamie e Claire.

Data di uscita della settima stagione ed il rinnovo di Outlander

L’attesa sta per finire e la nuova stagione arriverà prima di quanto si pensi. Outlander season 7 verrà distribuita su Strarz il 16 giugno del 2023 anche se non nella sua interezza. Gli autori hanno deciso, infatti, di suddividere la settima stagione in due parti rilasciando la prima quest’anno e la seconda presumibilmente nell’autunno 2024. Tuttavia, in contemporanea con l’annuncio dell’uscita imminente di Outlander i fan hanno appreso la notizia che, purtroppo, le storie di Jamie, Claire e company troveranno una fine con l’ottava stagione la cui data di release è ancora ignota.

D’altronde la serie è in onda davvero da diversi anni mentre segue quasi fedelmente le vicende letterarie da cui è tratta. Outlander, quindi, è la versione audiovisiva di una saga di libri di successo scritti dalla penna di Diana Gabaldon, divenuti veri e propri bestseller. Non sono chiare le tempistiche di fine serie ma una cosa è certa Outlander ha una data di scadenza anche tenendo conto che gli attori protagonisti non solo stanno invecchiando ma vorrebbero guardare anche ad altri progetti lavorativi.

Il probabile prequel e il teaser della settima stagione

Se come appreso l’ottava stagione sarà l’ultima, i fan possono superare questo dispiacere sapendo che Outlander avrà un prequel chiamato Outlander: Blood of my blood incentrato sui genitori di Jamie in cui potrebbe tornare anche Dougal Mckenzie, lo zio materno di Jamie ed il capo clan giacobita dei McKenzie. Mentre aspettiamo con ansia queste novità dell’universo di Outlander, poco prima di Natale è stato pubblicato il teaser della settima stagione rivelando dettagli imperdibili.

Il teaser si apre con Jamie che racconta a Claire di averla sognata ed era circondata da una luce fortissima. Nel video si vede, inoltre, il famigerato incendio nella dimora dei Fraser a causa del quale Brianna era tornata indietro nel tempo pensando che avrebbe ucciso i suoi genitori.

Inoltre, nel teaser proprio Brianna dà alla luce il suo secondo bambino mentre storicamente ci si colloca durante la Dichiarazione dell’Indipendenza. Purtroppo, però, un alone di terrore aleggia su tutto il teaser di Outlander: Claire è condannata a morte. Come si risolverà questa volta una situazione che sembra più che mai al limite? Non ci resta che pazientare ancora un po’ ed aspettare i caldi mesi estivi per avere le tante desiderate risposte.