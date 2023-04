Mare Fuori: tutti gli errori della serie sfuggiti alla produzione | Li avevate notati?

Nelle puntate di Mare Fuori ci sono stati diversi errori che in pochi hanno individuato. Ecco tutti gli sbagli sfuggiti alla produzione.

Mare Fuori è una di quelle serie che escono in sordina e poi ottengono il successo solo in seguito. Prodotta da Rai Fiction e Picomedia, la serie è stata trasmessa a partire dal 2020 ma ha raggiunto la vera notorietà all’inizio del 2023, qualche mese dopo l’aggiunta su Netflix. Il passaparola sui social è stato fondamentale per il successo della serie.

La serie narra le vicende dei detenuti e del personale dell’immaginario istituto penitenziario minorile di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida. Il concetto che dà il nome alla serie racconta della voglia di riscatto dei giovani detenuti, che si aggrappano per l’appunto alla visione del mare oltre le sbarre per cercare un po’ di pace.

Come spesso accade a molti prodotti, la serie non è immune da errori sul set che sono riusciti ad arrivare alla versione finale. Alcuni telespettatori molto attenti potrebbero averli individuati, anche se non tutti sono così semplici da cogliere. Novella 2000 ha pubblicato un video in cui vengono mostrati e spiegati tutti gli errori sfuggiti alla produzione.

Uno di questi riguarda lo scooter di Nina: dopo aver lasciato il lavoro presso il negozio di parrucchieri, Carmine salta in sella sullo scooter della ragazza e insieme a lei sfreccia per le strade di Napoli. Si nota però che in una scena lo scooter ha entrambi gli specchietti retrovisori, mentre in quella subito dopo non ci sono.

Gli errori di Mare Fuori

Un altro errore lo troviamo nel secondo episodio della prima stagione, quando Francesco, amico di Ciro, viene ucciso dal ragazzo con un colpo di pistola. Nelle scene il foro del proiettile si alterna in due posti diversi sul corpo del ragazzo. Che dire poi della scena in cui Filippo e Naditza chiedono i soldi al titolare del ristorante dove lavorano? In un frame l’uomo ha dei soldi in mano, ma in quello successivo non ci sono più.

Errore anche durante la scena della rissa in cui viene coinvolta Viola: il sangue finto sull’occhio cambia più volte di intensità, probabilmente perché il trucco è stato sistemato più volte tra un ciak e l’altro, ottenendo però effetti diversi.

Sviste grossolane

Un altro errore piuttosto difficile da notare riguarda la pizza preparata da Gaetano: in una scena, quando il ragazzo si appresta a tagliarla, la vediamo bella spessa e ben condita, mentre nella sequenza successiva la pizza è totalmente diversa, più sottile e praticamente senza cornicione.

Infine, l’ultimo errore riguarda la ricomparsa di Salvo: se nella prima parte della puntata lo vediamo zoppicare vistosamente, nelle scene successive il ragazzo non zoppica più; questo è accaduto durante la rapina dell’orologio. Nonostante questi errori non si può che amare Mare Fuori e i protagonisti della serie.