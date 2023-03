Mare Fuori 4, svelata la data di inizio delle riprese: ecco chi mancherà nella prossima stagione

C’è grande attesa per l’uscita di Mare Fuori 4, ma i fan possono stare tranquilli: arriva una buona notizia sulle riprese.

Mare Fuori 3 è stato un enorme successo: la serie tv ambientata nell’IPM di Napoli è stata seguitissima sia su Rai Play che su Rai2. Ora che è terminata ufficialmente, i fan si chiedono già quando uscirà la quarta stagione. Per i più appassionati, ci sono buone notizie: abbiamo una data di inizio delle riprese. Ecco tutto ciò che sappiamo a riguardo, dal cast alla data di uscita.

Lo scorso 22 marzo sono state trasmesse su Rai2 le ultime due puntate della quarta stagione dal titolo Un’amicizia è per sempre e La scelta. Girava voce che ci sarebbero stati 3 minuti aggiuntivi, invece l’ipotesi si è rivelata falsa. La fiction su Rai2 è terminata nello stesso modo della versione trasmessa su Rai Play e ancora oggi non sappiamo chi abbia sparato nella scena finale.

Rimangono molti nodi da sciogliere e adesso i telespettatori non vedono l’ora di sapere cosa sia successo alla piscina Mirabiliis. Ricordiamo che Carmine Di Salvo e Rosa Ricci hanno approfittato del giorno di permesso dal carcere per incontrarsi in segreto. Dopo un bacio passionale e una tenera dichiarazione d’amore, arriva Don Salvatore – il papà di Rosa – che le ordina di scegliere tra lei e Carmine.

Mare Fuori: iniziano le riprese della quarta stagione

Rosa, con la pistola alla mano, punta la pistola contro il padre, si spostano dietro le colonne e si sente uno sparo. Non è chiaro chi abbia premuto il grilletto: potrebbe essere stata Rosa, Carmine o ancora potrebbe essere intervenuto qualcuno di esterno. Si pensa a Wanda, la mamma di Salvo, o a Ciro, che potrebbe sorprendere tutti tornando nella serie. Effettivamente, non abbiamo mai visto il suo corpo: quindi potrebbe non essere morto come crediamo.

Dopo il finale di stagione, sono iniziati a circolare in rete spoiler e ipotesi sui risvolti che potrebbe prendere la trama. Tutti si chiedono chi sia stato a sparare, ed eventualmente, chi sia stato colpito. Non dimentichiamo che potrebbe essere stato uno sparo a vuoto. Secondo alcune voci, Rosa Ricci non dovrebbe essere morta, e per questo ci sarà nella prossima stagione. Lei è stata la protagonista indiscussa di Mare Fuori 3 e senza di lei la serie non sarebbe più la stessa. Se questa ipotesi si rivelasse veritiera, allora resta da capire se loro famiglie gli lasceranno vivere la loro storia d’amore.

Mare Fuori 4: quali personaggi mancheranno

Un altro grande ritorno dovrebbe essere quello di Edoardo Conte, che dopo essere stato sparato, si sveglia. Nell’ultima puntata, infatti, miracolosamente apre gli occhi. Di certo Edoardo cercherà vendetta nei confronti della famiglia Ricci, che l’ha tradito consegnandolo destinandolo alla morte.

Oltre ai grandi ritorni, ci saranno molte assenze. Nella quarta stagione, infatti, dovrebbe mancare Filippo Ferrari, o’ Chiattillo, che nell’ultima puntata viene trasferito presso l’IPM Beccaria di Milano. Insieme a lui, anche Naditza (Valentina Romani) dovrebbe uscire di scena. Un altro grande addio è quello Paola Vinci, la direttrice del carcere – interpretata da Carolina Crescentini – che viene trasferita ad Ancona.

Il regista di Mare Fuori, Ivan Silvestrini, lo scorso 11 marzo ha postato su Instagram delle foto sul set. Secondo i rumors, le riprese dei nuovi episodi dovrebbero iniziare a maggio. Verosimilmente la messa in onda della quarta stagione dovrebbe cadere nei primi mesi del 2024.