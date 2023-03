Terribile notizia per Lorella Cuccarini: la malattia subdola l’ha colpita | È terrorizzata

Lorella Cuccarini si mette a nudo in un’intervista molto intima in cui racconta una sua grande sofferenza del passato.

Dopo tanti anni sul piccolo schermo Lorella Cuccarini continua a macinare un successo dopo l’altro dimostrando di essere una dei personaggi più poliedrici dello spettacolo italiano. Attrice, conduttrice e ballerina la Cuccarini è attualmente una professoressa del talent show Amici di Maria De Filippi, trasmissione all’interno della quale si impegna costantemente a scovare grandi talenti tra danzatori e cantanti.

Ma la carriera della Cuccarini inizia molti anni fa quando era una giovanissima donna che guardava il mondo della tv con ammirazione ed ambizione. Lorella è stata scoperta da Pippo Baudo che la inserì a Fantastico: da lì ha raggiunto tanti traguardi e ottenuto un successo che perdura ancora ora. Sue sono le canzoni: La notte vola, Liberi Liberi, Sugar Sugar e Tutto matto” che a distanza di anni continuano a far cantare tutta Italia.

Lorella Cuccarini è apparsa anche nell’ultima edizione del Festival di Sanremo in qualità di ospite quando ha cantato con l’artista in gara Olly il suo celebre brano La notte vola in una nuova e moderna versione. Inutile menzionare il suo fisico statuario e la sua incredibile bellezza. Sembra assurdo pensare che un tempo la donna ha anche rischiato di morire.

Il brutto male di Lorella Cuccarini

Oltre l’importante ruolo che ricopre sul piccolo schermo la Cuccarini è anche una donna dedita alla sua famiglia. Sposata da anni con Silvio Testi la ballerina ha avuto con lui ben quattro figli:Sara nata nel 1994, Giovanni nato nel 1996 e i gemelli Chiara e Giorgio venuti al mondo nel 2000. C’è stato un duro momento nella sua vita in cui Lorella ha creduto di non farcela: si tratta di quando ha scoperto di avere un grosso problema alla tiroide che l’ha costretta ad un’operazione difficile.

“Dimagrivo ogni giorno di più ma pensavo fosse solo un problema di stress. Sono dall’endocrinologo per fare una visita di routine: ‘Signora Cuccarini, ha un nodulo alla tiroide. Lo spessore è già di alcuni centimetri: deve sottoporsi ad altri accertamenti. Con urgenza” ha raccontato in merito alla vicenda spiegando quanto quella notizia l’avesse completamente sconvolta.

L’ansia e la guarigione

“Dopo l’operazione mi sentivo sospesa tra la speranza e quella terribile parola, carcinoma. Per fortuna, l’esame risulta negativo. Prendo ogni giorno un farmaco e non ho più nessuno dei disturbi che mi avevano colpito all’inizio della malattia” ha continuato nell’intervista ammettendo che adesso la sua vita è cambiata e che può tenere tutto sotto controllo con un buona alimentazione e dei farmaci.

“L’alimentazione ha contribuito, non poco, a rimettermi in sesto. Mi sono ritrovata con determinazione. E lo sguardo fisso sui valori che contano, come quello della convivialità che era lì, andava solo riguadagnata” ha confessato la cuccarini aggiungendo che:“Sarà anche una questione di geni — ho la fisicità di mia nonna — ma la verità è che mi alleno tutti i giorni e presto attenzione a quel che metto in tavola. Ieri come oggi. D’altra parte, dopo i quaranta lo sgarro si paga di più”.