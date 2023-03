Carlotta Mantovan volta pagina: nuovo amore per la vedova Frizzi, fan attoniti | FOTO

Per la giornalista e conduttrice tv è giunta l’ora di andare avanti: il suo cuore ha ricominciato a battere, innamorato di qualcun altro.

Carlotta Mantovan è un ex modella, ma anche giornalista e conduttrice televisiva. Purtroppo, però, negli ultimi tempi è ricordata per un motivo spiacevole, ovvero la morte del suo amato coniuge Fabrizio Frizzi. Lo scorso 26 marzo è stato il quinto anniversario della scomparsa di uno dei giornalisti e presentatori televisivi più talentuosi e rispettosi di sempre.

La tv italiana si è vista costretta a dire addio a un vero gentiluomo, sempre garbato e posato, in grado di portare nelle case degli italiani quel savoir-faire di un tempo, caratterizzato dalla compostezza e dalla gentilezza che rendevano Frizzi più unico che raro. Carlotta ha cercato una soluzione ottimale per affrontare la grave ed improvvisa perdita.

La vedova Mantovan, infatti, si è ritrovata a dover crescere da sola la loro amata figlia Stella, allora di appena cinque anni. La donna, malgrado la drammatica e straziante perdita, è riuscita ad andare avanti per amore di sua figlia, grazie anche del supporto familiare e di quello di amici, colleghi e fan del suo compianto marito.

La vita attuale condotta da Carlotta Mantovan

Carlotta è sempre stata una donna riservata, non amante del mondo dello spettacolo e dei riflettori. Tuttavia, lo scorso autunno ha preso parte alla gara di danza condotta da Milly Carlucci, ovvero Ballando con le Stelle.

Dopo questa partecipazione televisiva, la Mantovan ha preso la decisione di cambiare totalmente la sua vita e quella della sua Stella. Infatti, mamma e figlia adesso vivono in Francia, lontane dalle luci della ribalta e dai numerosi gossip. Questa decisione è stata presa, molto probabilmente, per far crescere Stella nel modo più tranquillo e sereno possibili.

Lo scatto che mostra la persona che fa battere il cuore a Carlotta Mantovan

Circa una settimana fa, la Mantovan ha postato una foto sul suo profilo social di Instagram che ha scatenato il popolo del web. Lo scatto mostra Stella distesa a pancia sotto con indosso un simpatico pigiamino rosa con i panda. Accanto a lei, c’è anche il loro cagnolino che, messo su due zampe, guarda la sua padroncina, vegliandola mentre dorme o aspettandola per giocare.

I commenti pubblicati sotto la foto non si sono fatti attendere e tutti erano affettuosi e gentili, affermando com’è diventata grande la bimba e ricordando sempre con affetto e grande stima l’adorato papà morto cinque anni fa. Carlotta Mantovan, dunque, riesce ad andare avanti soltanto grazie all’amore che prova per sua figlia Stella.