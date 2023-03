Addio a Serena Bortone, costretta a lasciare per sempre la Rai | La ragione è vergognosa

Serena Bortone rischia di lasciare per sempre la Rai: i telespettatori sono sconvolti e sperano nel miracolo.

È stata una delle scoperte più di successo della Rai: Serena Bortone è diventata in pochissimo tempo una delle conduttrici più amate della rete. Sempre sorridente, porta un vento di positività nelle case degli italiani attraverso il suo programma Oggi è un altro giorno.

Nonostante la sua professionalità e l’affetto che riceve giornalmente dal pubblico, la giornalista attualmente ha un grande ostacolo da superare con i vertici della Rai. A lanciare la bomba è stato il giornale Dagospia e subito dopo l’uscita della notizia si è scatenato il panico tra i telespettatori, che temono di perdere per sempre Serena Bortone.

Secondo quanto dichiarato da Dagospia nonostante la bravura e la passione che mette nel suo lavoro, ufficiosamente sarebbe stata fatta fuori dalla sua trasmissione Oggi è un altro giorno. C’è un forte rischio di non vedere più la Bortone alla conduzione del suo programma e in generale nella rete televisiva Rai. I telespettatori sono rimasti davvero senza parole di fronte a questa improvvisa indiscrezione: non c’è motivo di cacciare Serena dal suo programma, che gode di enorme successo proprio grazie alla sua presenza.

Serena Bortone perde il lavoro?

La causa sarebbe da ricondurre a un personale pensiero politico che stona con l’attuale governo in carica. Proprio per questa dissonanza la Bortone potrebbe essere costretta a fare presto le valige e lasciare il suo lavoro.

La conduttrice, infatti, è una fan del centro sinistra e le sue idee non combaciano con quelle del governo. Dal canto suo si era già difesa in passato tranquillizzanti i suoi fan. Alla domanda se c’è il rischio che venga cacciata per le sue idee politiche aveva risposto:

“E perché dovrebbero? Io sono sempre stata un soldato dell’azienda, non me ne sono mai pentita, ma nemmeno la Rai si è mai pentita di quello che mi ha affidato”.

I telespettatori di Oggi è un altro giorno in rivolta

Insomma, la Bortone ha cercato di tranquillizzare i suoi telespettatori, che però dopo le parole di Roberto D’Agostino temono per il peggio. Lei poco tempo fa aveva ribadito che non ci sono problemi all’orizzonte con la sua azienda: “Sono affezionata a questa fascia perché mi consente di fare un programma orgogliosamente popolare. E in generale nella vita non sono abituata a ragionare su quello che mi piacerebbe fare. Non perdo tempo con le ipotesi, mi sembra uno spreco di energie”

“Sono nata nel servizio pubblico, sono una dipendente della Rai e credo morirò nel servizio pubblico. Avere come datori di lavoro i cittadini è un onore e una responsabilità. Io sono essenzialmente una persona libera”. Insomma, dalle sue parole si deduce che la conduttrice non è preoccupata di perdere il lavoro, ma il dubbio ora è che stia sottovalutando la situazione. Non resta che aspettare e vedere gli ulteriori sviluppi.