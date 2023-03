L’animale che vi salta prima all’occhio vi svelerà tratti sconosciuti del vostro inconscio | La risposta vi sorprenderà

Il test visivo che vi proponiamo vi può dire qualcosa sui vostri sogni e quindi raccontare qualcosa in più sul vostro inconscio.

Osservando l’immagine che vi proponiamo senza pensarci il primo animale che riuscite a distinguere vi dirà qualcosa in più sui vostri sogni più reconditi.

Il test in questione attira ogni giorno l’attenzione di migliaia di utenti, anche perché è molto famoso. Molte persone ogni giorno cercano su internet test della personalità oppure esercizi per verificare il proprio quoziente intellettivo e come abbiamo detto più volte questi sono esercizi che tengono la mente in allenamento.

Quale animale è quello che vi salta all’occhio in questa immagine? Il primo che riuscite a vedere svela dei tratti nascosti della vostra personalità. Questo esercizio serve per mettere alla prova la vostra mente. Molti professionisti del settore studiano e testano esercizi di questo genere per analizzare diverse tipologie di personalità e per tenere in allenamento la mente. Questi test sono utili anche per tenere in allenamento le vostre capacità visive, e per allenare la concentrazione.

Come vi abbiamo più volte spiegato la mente umana percepisce attraverso i sensi delle immagini e degli input in generale che recepisce come reali ma che spesso sono falsati da alcune sovrapposizioni della mente stessa che tende ad assimilare e approssimare le immagini. Si tratta di illusioni errate che possono ingannare il cervello, perché la mente non sa a sempre riconoscere un senso ad un immagine e dunque la interpreta a modo suo.

I diversi tipi di illusioni ottiche

Tra le illusioni ottiche più diffuse ci sono gli effetti di distorsione nei quali il cervello tenta di cogliere gli errori di lunghezza, percezione o angolazioni. Ci sono poi le illusioni paradossali che rappresentano scene, situazioni o immagini irrealistiche.

Le illusioni ambigue poi, sono quelle che presentano diverse opzioni di percezioni non simultanee. Questo test è proprio un’illusione di questo tipo. Qual è l’animale che riconoscete per primo? Senza pensarci pronunciatene il nome e scoprite qualcosa sui vostri sogni e sul vostro inconscio.

I significati

Se il primo animale che avete visto è un’anatra, significa che siete persone molto proattive e reattive, non vi abbattete mai, neanche di fronte a situazioni complicate. Trovate soluzioni per ogni problema e in poco tempo, siete razionali e impulsivi allo stesso tempo perché sapete ragionare con la vostra testa e sapete uscire anche da contesti ingarbugliati. Se vi ponete degli obiettivi, spesso li raggiungete. Se avete visto un coniglio, vuol dire che siete solari e allegri, persone molto vivaci. La vostra parola d’ordine è libertà. Amate conoscere nuove persone e vi gettate in sfide complicate e vivere nuove esperienze.

Avete fantasia e originalità perché sapete sognare e vi costruite spesso castelli in aria. Ma vi consigliamo di fare attenzione perché queste illusioni possono essere soffiate via con un colpo di vento. Non siete per niente superficiali e le apparenze per voi non contano. Preferite conoscere ogni aspetto, anche il più intimo per avvicinarvi all’anima di chi vi circonda. Ma c’è un’ulteriore soluzione, se avete visto entrambi gli animali è un buon segno secondo gli esperti, significa che avete una mente aperta ed estrosa, non vi mancano immaginazione e genialità.