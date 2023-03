Un posto al sole: per Roberto cambierà tutto drasticamente | “Cattivo padre”

Per Roberto di Un posto al sole le cose stanno per cambiare; parola di Riccardo Polizzy Carbonelli, l’attore che gli dà il volto.

I fan di Un posto al sole devono prepararsi ad alcuni cambiamenti: questo è quello che ha preannunciato Riccardo Polizzy Carbonelli, l’attore che dà il volto a Roberto Ferri. Un personaggio che ha fatto tanto parlare di sé per i suoi comportamenti cattivi e senza scrupoli. Nelle ultime puntate ha vissuto un gran cambiamento, che lo ha reso quasi irriconoscibile.

Roberto da un po’ non è più la persona cattiva che abbiamo conosciuto: che la sua vita fatta di tradimenti e inganni sia davvero cambiata? Carbonelli ha voluto chiarire questo aspetto, anticipando ciò che accadrà nelle prossime puntate, in onda dal 20 al 24 marzo. Il pubblico non era proprio pronto a vedere un personaggio così passare dal giorno alla notte!

Infatti sembra che Roberto voglia vivere appieno la sua storia con Marina e riscattarsi anche come padre, togliendosi di dosso la nomea di “antagonista” della serie. Come i fan più assidui sanno bene, il personaggio ha dato molto filo da torcere agli altri; ora, invece, sembra essersi calmato. Ma quanto durerà ancora questa pace?

Un posto al sole: Roberto è cambiato?

Qualcuno sta davvero credendo al fatto che Roberto sia cambiato, ma purtroppo presto dovrà ricredersi: l’uomo tornerà a fare i suoi interessi e mettere gli altri nei guai. Lo ha rivelato Carbonelli, l’attore dietro l’antagonista di Un posto al sole: presto rivedremo il solito, odioso Roberto.

“Ora lo vediamo più disponibile al dialogo semplicemente perché è più disposto al confronto e ha un forte desiderio di viversi la moglie Marina, ma tra un po’ le cose cambieranno. Il suo buonismo è limitato solo a Marina, con cui ha ritrovato la serenità, e alla paternità, tema su cui, per il suo passato da cattivo padre, è tanto sensibile” ha spiegato.

Cosa succederà?

Insomma, la bontà di Roberto è solo un fuoco di paglia, qualcosa che sta per estinguersi a breve. Che cosa combinerà l’uomo? Ha già qualche piano malvagio in mente? Non resta che attendere le prossime puntate. Le prossime andranno in onda dal 20 al 24 marzo e si prospettano momenti pieni di emozioni.

La serie andrà in onda dal lunedì al venerdì su Rai Tre, sempre dalle 20:50 alle 21.20. Ma cosa succederà? Per ora Alberto sembra essersi dimenticato di Clara, mentre Otello proverà ad aiutare Silvia in tutti i modi. Roberto, invece, porterà Marina al Circolo con l’obiettivo di trascorrere una serata al solo, ma andrà tutto come spera? Sicuramente ne vedremo delle belle.