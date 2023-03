You 5: la serie finirà con la quinta stagione? Ecco tutto quello che sappiamo

La quarta stagione di You è finalmente tutta disponibile al pubblico e molti già guardano al futuro – eventuale – della serie.

You è tornata su Netflix per terminare la quarta stagione, capovolgendo alcune aspettative del pubblico. Joe è partito da Londra lasciandosi dietro il consueto caos fatto di sangue ed omicidi, ma stavolta avrà difficoltà a ripartire da zero come sempre prova a fare per via della fama ottenuta. No, nessuno l’ha scoperto, anzi Joe è diventato famoso dopo che Kate l’ha fatto passare per una vittima sopravvissuta a Love.

Joe è quindi tornato con Kate a New York, città dove tutto ebbe inizio, ed ha ripreso il suo lavoro di libraio. Il nostro protagonista ha però ormai accettato la parte oscura di sé e farà sicuramente difficoltà a far coincidere il Joe cittadino, il Joe killer ed il Joe sopravvissuto. Tutto questo ipoteticamente: Netflix non ha ancora annunciato che You 5 ci sarà, ma ci sono abbastanza indizi per ipotizzare che prima o poi vedremo la continuazione delle macabre avventure di Joe Goldberg.

Perché vedremo una quinta stagione di You

Nonostante la mancanza si supporto ufficiale, ci sono svariati elementi che rendono You quinta stagione una realtà quasi certa. Anzitutto, la storia non sembra affatto finita con la quarta stagione. Joe è arrivato ad accettarsi come killer ma non l’abbiamo visto convivere con questa realizzazione; inoltre egli è ora noto al pubblico quasi come un eroe, sfuggendo a qualsivoglia responsabilità per i delitti commessi.

È stato lo stesso Penn Badgley, interprete di Joe Goldberg, a dire che sente la necessità di un’ultima stagione per chiudere You. Ha affermato: “Credo che Joe debba pagare per le sue responsabilità, e ora la sua caduta sarà più rumorosa dato il potere e la ricchezza che ha accumulato”. Con il ritorno a New York la serie prepara il terreno per una vera chiusura del cerchio ed è per questo che la futura esistenza di You 5 sembra quasi scontata.

Tutto questo senza contare l’aspetto marketing. Al giorno d’oggi fa molto più effetto annunciare quando una stagione di una serie popolare sarà l’ultima così da massimizzare l’attenzione sulla stessa. Quando avremo la stagione conclusiva di You, è probabile che ne saremo a conoscenza ben prima di vederla.

Chi vedremo in You quinta stagione?

Chiaramente continueremo a seguire il Joe Goldberg di Penn Badgley, affiancato ora dalla Kate Galvin-Lockwood di Charlotte Ritchie. Il già citato ritorno nella Grande Mela apre le porte al ritorno di volti visti in passato. Persone dai giorni in cui Joe non dava ancora libero sfogo alla sua pulsione violenta potrebbero tornare, come Ethan (Zach Cherry) o Paco (Luca Padovan). Per il resto, You tende a rinnovare il parco attori ogni volta che Joe si trasferisce di città in città.

La quarta stagione di You è disponibile su Netflix. Data la ancora assente ufficialità della quinta stagione, non ci sono informazioni circa trailer o data di uscita.