Iniziate le riprese per Young Royals 3: la terza stagione sarà anche l’ultima

L’account Twitter di Netflix ci concede uno sguardo dietro le quinte delle riprese per la stagione finale di Young Royals.

Il teen drama svedese ha iniziato le riprese per la sua ultima stagione. Young Royals è la storia del principe svedese Wilhelm, mandato dalla famiglia nella prestigiosa scuola di Hillerska a seguito di uno scandalo che l’ha coinvolto. La speranza della famiglia reale è quella che il principe torni sulla retta via della disciplina, ma ad Hillerska, fra altri rampolli nobili come lui, Wilhelm avrà modo di esplorare amicizie, amori e lati di sé stesso che non conosceva.

Young Royals ha annunciato che la serie finirà con la terza stagione, chiudendo il cerchio aperto due anni fa senza allungare il brodo. La serie sa bene che l’ambientazione scolastica non consente di mantenere realisticamente gli stessi personaggi nelle aule di studio per anni e che questi, prima o poi, dovranno lasciare Hillerska. Allo stesso tempo, i rapporti fra i vari rampolli diventerebbero artefatti se diluiti per molte altre stagioni.

“Il primo episodio sarà wow!”

Dai canali ufficiali di Netflix ci arriva un breve video di meno di un minuto dove abbiamo modo di sbirciare dietro le quinte di Young Royals 3 e vedere le interazioni degli attori alla prima table read per questa stagioni. Il focus di questo video è proprio Edvin Ryding, interprete del protagonista Wilhelm, ma possiamo vederlo insieme agli altri membri del cast e della crew e l’atmosfera generale del gruppo che sembra molto divertita e rilassata (il tutto è in svedese ma sono disponibili i sottotitoli in inglese).

Ryding si lascia andare ad un commento alla fine del video a riguardo del primo episodio della terza stagione appena letto, dicendo che “il primo episodio sarà wow!”. La seconda stagione ci ha lasciati nel bel mezzo dello scontro fra Wilhelm ed August (Malte Gårdinger), e un riavvicinamento fra il protagonista – ora erede al trono – ed il suo love interest, Simon (Omar Rudberg).

La fine di Young Royals non significa che non vedremo più Hillerska

Se dovessimo definire un termine per indicare le ultime tendenze con film e serie TV, questo sarebbe probabilmente universo narrativo. I vari universi narrativi delle storie che vediamo vengono ampliati con spin-off e prequel per approfondire aspetti o personaggi che il pubblico adora, e questo trend non è affatto estraneo a Netflix. Ciò significa che nonostante Young Royals stia volgendo al termine potremmo rivedere Hillerska nel futuro con una nuova generazione di nobili adolescenti.

Un esempio simile che viene fuori proprio da Netflix è la trilogia di film di Tutte le volte che ho scritto ti amo, che a maggio avrà il proprio spin-off XO, Kitty, con protagonista la sorella minore della protagonista originale.

Young Royals 3 ha ancora una lunga strada avanti a sé prima di arrivare sui nostri schermi; intanto le prime due stagioni sono disponibili su Netflix per recuperare o ripassare quanto accaduto finora.