The Mandalorian 4: data di uscita, trama, cast, film e tutto quello che sappiamo

Con la chiusura di The Mandalorian 3 si comincia già a guardare al futuro della serie e ad una eventuale quarta stagione.

A volte ci sono alcune notizie che non vanno cercate fra gli annunci ufficiali. Sebbene Lucasfilm non abbia ancora confermato che la quarta stagione di The Mandalorian si farà, alcuni indizi di trama e una dichiarazione in particolare di Jon Favreau ci dicono con discreta certezza che vedremo ancora una volta Din Djarin e Grogu in azione in The Mandalorian.

La terza stagione si è appena conclusa su Disney+ ed il duo protagonista formato dal cacciatore di taglie e dal prodigio della Forza si è ritirato su Nevarro. Din ha accettato di lavorare per la Nuova Repubblica e si prenderà cura di Grogu, che con questa adozione simbolica adotta il nome di Din Grogu. Il nuovo ruolo di Din Djarin lascia prevedere quindi degli scontri fra lui ed il Consiglio Ombra Imperiale.

Chi e cosa vedremo in The Mandalorian 4

Non può esistere The Mandalorian senza il cacciatore di taglie Din Djarin, quindi se ci sarà una quarta stagione il primo nome del cast sarà ovviamente Pedro Pascal. Dal finale della seconda stagione l’attore ha avuto qualche occasione in più per recitare non solo con il corpo ma anche con il volto ed è un elemento per cui non esiste rimpiazzo. Il suo amico e datore di lavoro Greef Karga tornerebbe sicuramente, interpretato da Carl Weathers.

Rivedremmo senz’altro anche i membri di spicco dei Mandaloriani, ovvero Bo-Katan Kryze di Katee Sackhoff e l’Armaiola di Emily Swallow. Infine, la ricostruzione del drone IG-11 e la trama imperiale ci lascia immaginare che nella quarta stagione ci sarebbero i potenziali ritorni di Taika Waititi e Katy O’Brien.

La trama, come accennato sopra, deve andare a mostrare il nuovo ruolo di Din Djarin nella Nuova Repubblica ed il suo impatto nella lotta contro il Consiglio Ombra Imperiale, che ha unito le forze e vuole colpire con decisione. Queste sottotrame potrebbero essere incluse negli altri show del cosiddetto “Filoni-verse”, l’universo narrativo di Star Wars orchestrato da Dave Filoni, come Ahsoka e Skeleton Crew, entrambe in arrivo su Disney+ nel 2023.

Gli indizi a favore della quarta stagione e quando potremmo vederla

Il grande indizio che conforta i fan di The Mandalorian è senz’altro la dichiarazione di Jon Favreau che risale a febbraio 2023 in cui dichiarava, a riguardo della quarta stagione, che “L’ho già scritta. Dobbiamo sapere dove andiamo se vogliamo raccontare una storia completa. Quindi io e Dave l’abbiamo mappata”. Chiaramente, non possiamo escludere che questa mappa venga cestinata, ma ci sembra davvero improbabile che Favreau e Filoni avessero in mente una storia che andava oltre la terza stagione – e che prevede in teoria anche un film – e che viene poi chiusa prematuramente.

Circa la sua data di uscita le notizie sono meno incoraggianti. L’ufficialità ancora non c’è quindi nessuna produzione può essere già in moto. Prima che questa venga attivata, si concluda e passi poi in post-produzione passeranno almeno due anni. Ma ci sono altre cose da gustare nell’attesa nell’universo di Star Wars.