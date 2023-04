Il trailer di Guardiani della Galassia 3 ci mostra lo Starhawk di Sylvester Stallone

Nel loro ultimo viaggio i Guardiani della Galassia avranno l’aiuto di Stakar Ogord e dei suoi Ravagers. Che ruolo avranno?

Marvel Studios ha pubblicato da pochi giorni un trailer per Guardiani della Galassia Vol. 3, secondo film della Fase 5 e capitolo finale della trilogia scritta e diretta da James Gunn. Il trailer, chiamato Greatest Hits, ci mostra svariate cose e lascia intendere quale sarà il mood di un film che è molto atteso dai fan. Guardiani della Galassia è stato senz’altro un tassello dell’MCU molto amato e gli spettatori devono prepararsi a dire addio ai personaggi che ne fanno parte.

Nel trailer vediamo svariati personaggi e situazioni ma uno in particolare è Stakar Ogord, il vecchio Ravager interpretato da Sylvester Stallone e già visto in una delle scene post credits di Guardiani della Galassia Vol. 2, dove il soldato aveva radunato la squadra di Ravager precedentemente capitanata da Yondu Udonta. Ebbene, ora sappiamo che Stakar apparirà anche in Vol. 3 e questo ci invoglia a capire cosa la sua presenza possa significare per il film.

I Ravager si uniranno ai Guardiani?

Lo Stakar di Sylvester Stallone appare solo in qualche frame del trailer. Lo vediamo nello spazio con indosso un elmo ed un’espressione truce, forse un indizio che Starhawk entrerà in azione questa volta. Il fatto che la sua unica comparsa finora lo abbia visto insieme agli altri Ravager ci dice che questi potrebbero apparire in Vol. 3 e prestare il loro aiuto ai Guardiani nello scontro con l’Alto Evoluzionario.

I Ravager sono composti, oltre che da Stakar, da sua moglie Aleta (Michelle Yeoh), Charlie-27 (Ving Rhames), Martinex (Michael Rosenbaum), Mainframe (Miley Cyrus) e Krugarr. Pare che i piani dei Marvel Studios per loro siano di renderli una squadra fissa nel futuro, e al fine di renderli tali non c’è occasione migliore che farli debuttare al fianco dei Guardiani della Galassia e raccoglierne l’eredità.

L’ultimo tour dei Guardiani della Galassia

È già stato confermato che questo sarà l’ultimo capitolo in cui vedremo i Guardiani, difatti il trailer ci chiede “Are you ready for the end?”. L’atmosfera generale è malinconica e tutto trasuda “ultima missione”, dalle parole di Peter Quill agli sguardi di Rocket e la determinazione di Groot. Star-Lord ripercorre davvero i greatest hits del gruppo dicendo che sono nati come criminali, diventati amici ed infine Guardiani della Galassia.

Guardiani della Galassia Vol. 3 ha un cast molto ricco che comprende Chris Pratt come Peter Quill, Zoe Saldana come Gamora, Dave Bautista come Drax, Karen Gillan come Nebula, Pom Klementieff come Mantis, Vin Diesel come Groot, Bradley Cooper come Rocket, Sean Gunn come Kraglin, Chukwudi Iwuji come l’Alto Evoluzionario, Will Poulter come Adam Warlock, Elizabeth Debicki come Ayesha, Maria Bakalova come Cosmo e Sylvester Stallone come Stakar Ogord. Daniela Melchior, Nico Santos e Asim Chaudhry partecipano in ruoli non conosciuti, mentre Nathan Fillion sarà in un cameo.

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà nelle sale italiane dal 3 maggio 2023.