Guardiani della Galassia: cos’è accaduto dopo il secondo film | Recap

Manca poco all’uscita di Guardiani della Galassia vol. 3: ecco cos’è accaduto ai supereroi dopo il secondo film della saga.

Il prossimo 3 maggio i fan dell’universo Marvel potranno finalmente assaporare il terzo, atteso film della saga dei Guardiani della Galassia. La nuova pellicola esce dopo 6 anni dalla precedente e, come chi ha seguito l’intero MCU sa bene, ne sono successe di cose dopo la battaglia contro Ego.

Star-Lord, Gamore, Rocket, Drax, Groot, Nebula e Mantis sono pronti a tornare dopo essere apparsi in diversi progetti del franchising. Insieme a loro troveremo anche Adam Warlock: la pellicola segnerà il debutto cinematografico del personaggio. Prima di proseguire con l’avventura è bene fare un recap di ciò che è accaduto per capire cosa aspettarsi.

In Infinity War i Guardiani si sono divisi per cercare di sconfiggere Thanos, ma senza risultati: Star-Lord è venuto meno al piano condiviso con Iron Man, Doctor Strange e Spider-Man, permettendo così a Thanos di vincere.

Sempre in Infinity War abbiamo assistito alla morte di Gamora, sacrificata da Thanos per ottenere la gemma dell’Infinito, un sacrificio costatogli molto caro. Ma ecco che in Endgame Gamora è tornata grazie al viaggio nel tempo, anche se non la versione amica di Star-Lord e degli altri: questa versione non aveva conosciuto i Guardiani della Galassia e infatti, alla fine di Endgame, Gamora non rimane col gruppo.

Rocket e Nebula all’attacco

Nebula e Rocket sono stati gli unici ad essere sopravvissuti allo snap di Thanos e, per un breve momento, si sono uniti agli Avengers. Il loro contributo è stato fondamentale: hanno aiutato Tony Stark a creare la macchina del tempo e Thor a recuperare la gemma della Realtà.

Thor è poi diventato membro dei Guardiani, anche se per poco: alla fine di Endgame è rimasto insieme a loro, fino all’inizio del film Thor: Love and Thunder. Secondo la timeline dell’MCU sarebbe passato circa un anno. Anche Guardiani della Galassia: Holiday Special ha introdotto importanti novità, come ad esempio l’aggiunta di una nuova nave alla flotta dei Guardiani e una nuova base.

Guardiani della Galassia: la scoperta di Star-Lord

Ma la novità più importante dello speciale riguarda Star-Lord e Mantis: i due scoprono di essere “fratelli”, poiché Mantis è stata cresciuta da Ego. L’aliena sapeva la verità sin dal secondo film della saga dei Guardiani, ma ha volutamente tenuta nascosta l’informazione fino a diversi anni più tardi.

Infine, i Guardiani hanno anche rapito Kevin Bacon: sempre nello speciale, Drax e Mantis se ne vanno sulla Terra per rapire l’attore per fare un regalo a Star-Lord. Non vi preoccupate: Kevin Bacon sta bene ed è stato riportato sulla Terra sano e salvo.