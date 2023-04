Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, questa clip riassume la formula vincente

L’onore dei ladri è riuscito a restituire il mood da avventura epica e divertente del celebre gioco da tavolo.

Lo scorso mese è arrivato nelle sale un film tanto atteso quanto temuto, l’ultimo adattamento cinematografico del famosissimo gioco da tavola Dungeons & Dragons. Lo scetticismo era giustificato: nel terzo millennio sono stati tre i film che hanno preso luogo in questo universo – escluso L’onore dei ladri – ed il risultato era sempre stato incerto, a fronte invece di un gioco che, quando fatto bene, offre un’esperienza del tutto unica.

L’onore dei ladri è forse l’esperimento meglio riuscito in questo senso, riuscendo a catturare l’atmosfera divertente di una serata fra amici e l’epica che sta alla base delle missioni o dei combattimenti che i personaggi affrontano. Questi ultimi, e la vicenda stessa, si prestano a Dungeons & Dragons senza complicare troppo le cose ed il risultato è un film che è cosciente di sé stesso e del gioco da cui deriva. Questi pregi sono riassunti perfettamente da una clip rilasciata qualche settimana prima dell’uscita e che, se ancora non avete visto il film, potrebbe convincervi a dargli una possibilità.

La prova del labirinto fra trappole e mostri

Nella clip in questione vediamo il villain della storia, Forge Fitzwilliam, annunciare l’inizio di una sfida di fronte ad una arena stracolma di spettatori. Forge è elevato al centro dell’arena da un’altissimo pilastro e tutto attorno a lui altri pilastri si muovono per formare un intero labirinto. I vari gruppi di avventurieri, fra cui quello dei nostri protagonisti, devono trovare il centro del labirinto ed il tesoro lì nascosto, ma le cose sono aggravate dalla presenza di un Dirlagraun, una bestia simile ad una pantera capace di manipolare la luce e proiettare immagini.

Gli avventurieri troveranno scrigni con armi per difendersi ma anche altri mostri, come il Mimic incontrato dalla barbara Holga – un mostro con le fattezze di uno scrigno – e il Cubo Gelatinoso. In questa clip sono presenti gli elementi di umorismo, sfida e fascino fantasy che rendono Dungeons & Dragons il fenomeno che è. Non è un caso che sia stata scelta questa sequenza per pubblicizzare L’onore dei ladri.

Trama, cast e dove vedere Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri

L’onore dei ladri vede il bardo Edgin guidare un gruppo di avventurieri per recuperare un artefatto rubato da Forge Fitzwilliam, ex ladro ed ora Signore di Neverwinter. Avidità e ambizione si intrecciano a motivazioni personali per motivare questa missione da parte del gruppo.

Il cast è eccezionale e comprende Chris Pine (il bardo Edgin), Hugh Grant (il ladro Forge), Michelle Rodriguez (la barbara Holga), Justice Smith (il mago Simon), René-Jean Page (il paladino Xenk) e Sophia Lillis (la druida Doric). Partecipano anche Daisy Head e Bradley Cooper. Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri è nelle sale italiane dal 29 marzo.