Harry Potter la serie: la HBO inizia la produzione, data di uscita, trama, cast e tutto quello che sappiamo

La HBO ha annunciato ufficialmente la versione seriale di Harry Potter e i fan non potrebbero essere più contenti!

E’ ufficiale! Il mago più celebre del mondo torna sugli schermi grazie alla HBO. L’emittente televisiva statunitense lo ha annunciato con un tweet da milioni di like questo 12 aprile. La notizia era decisamente nell’aria da un po’ di tempo ma con un mini video rilasciato dall’HBO ecco che è avvenuta la conferma definitiva.

La gioia degli appassionati della saga scritta da J.K. Rowling è stata davvero tantissima sebbene tutti si chiedano in che tempistiche la produzione avrà inizio ma soprattutto in tanti sono desiderosi di scoprire quale sarà il cast e come si evolverà la produzione.

La versione cinematografica è stata curata e distribuita dalla Warner Bros che controlla la HBO, quindi è stato praticamente naturale affidare la lavorazione della serie al noto canale via cavo targato U.S.A. A quanto pare, sembra ufficiale anche la partecipazione in fase di scrittura della mente del bestseller inglese, la Rowling nonostante le polemiche su alcune ultime dichiarazioni, anche se non è dato sapere quando altre notizie circa il suo rilascio e le modalità di distribuzione verranno comunicate.

Intanto, se si tiene conto dei precedenti prodotti HBO, vedi Games of Thrones o The Last f Us, l’intervallo che potrebbe intercorrere tra l’annuncio e l’effettiva messa in onda della serie si agirerebbe intorno ai tre anni. C’è, perciò, da aspettare un po’ forse fino anche al 2027, quando il debutto Harry Potter e la Pietra Filosofia stagione 1 coinciderebbe così con tre decadi di distanza dal primo libro pubblicato dalla Rowling.

L’universo di Harry Potter

È noto come sia i libri che l’adattamento cinematografico della saga di Harry Potter siano stati un successo incredibile per svariate generazioni, ancora in grado di arruolare “adepti” tra i suoi fan. Questo è dovuto sia alla costruzione coerente ed interessante di un mondo magico ed originale da parte dell‘autrice inglese, sia alla capacità di registi del calibro di Alfonso Cuaron di creare un’immaginario aderente alla versione letteraria ed attori incredibili divenuti ora delle vere e proprie star.

In effetti, i tre protagonisti Harry, Hermione e Ron interpretati rispettivamente da Daniel Radcliff, Emma Watson, Ruper Grint hanno visto la loro vita completamente cambiata dopo aver preso parte all’ultradecennale progetto del film fantasy. Insieme a loro anche grandi attori come Michael Gambon, Maggie Smith, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Domhnall Gleeson e Helena Bonham Carter hanno partecipato ai film di Harry Potter anche in diversi momenti entrando nell’ormai comune immaginario della saga.

Data di uscita

Solitamente la HBO non affretta i suoi lavori, un esempio è stato proprio uno dei suoi progetti principali, Game of Thrones, dopo la sua conclusione sono passati ben tre anni prima che approdasse lo spin off Hose of the Dragon, questo è sicuramente un esempio valido per determinare quando potremo vedere la serie dedicata al maghetto più famoso del mondo.

Vista la portata di questo progetto è possibile che la HBO Max sia ancora distante dal debuttare con la prima stagione, se dovesse seguire il calendario di produzione simile a quello di Game of Thrones, i fan di Harry Potter dovranno avere un po’ di pazienza, con una buona possibilità che la serie arrivi nel 2027, esattamente con tre decenni di distanza dall’uscita del primo libro.

Harry Potter: il cast e tutto quello che dobbiamo sapere

Ci si chiede, quindi, se i nuovi arruolati della serie possano essere all’altezza dei precedenti rifacimenti e se effettivamente verrà ingaggiato qualche nome importante. Chi sarà il protagonista di Harry Potter la serie? Sicuramente dovrà essere molto giovane ma con la consapevolezza di crescere, proprio come Daniel Radcliff, davanti al piccolo schermo se si troverà ad interpretare il mago per svariate stagioni.

Infatti, se nei vari film è stato necessario operare una scelta su cosa raccontare data la ristrettezza del racconto, sulla versione seriale è possibile lavorare molto più nei dettagli mettendo in scena eventi, atmosfere e personaggi esclusi precedentemente. Una soluzione potrebbe essere quella di fare una stagione per ogni libro di Harry Potter e giungere quindi a ben sette capitoli, tutti estremamente dettagliati e precisi. Insomma, si prospetta un gran lavoro da parte della HBO con tante aspettative da parte del pubblico che in questi anni ha amato dal profondo del cuore le avventure del mago e dei suoi amici.

I film hanno sempre prediletto attori inglesi di altissimo livello come è stato per Michael Gambon, Maggie Smith, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Domhnall Gleeson e Helena Bonham Carter, solo per citarne alcuni. Questo fa pensare che anche nella serie potrebbero apparire personalità di spicco del mondo dello spettacolo.