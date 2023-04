House of the Dragon 2: un personaggio non tornerà | Chi è e perché?

Le riprese della seconda stagione di House of the Dragon sono in corso e alla lista del cast manca un nome.

C’è un personaggio che non vedremo nella seconda stagione di House of the Dragon, informazione scoperta grazie alla lista del cast condivisa da HBO. La produzione dei nuovi episodi è infatti in corso d’opera e ci permetterà di tornare nella Westeros dominata dai Targaryen, un covo di intrighi politici, battaglie e, ovviamente, draghi. House of the Dragon è riuscita a riaccendere l’interesse del pubblico verso il mondo creato da Martin dopo la sfortunata fine – a livello di apprezzamento popolare – de Il Trono di Spade.

Fra i vari personaggi ricorrente ce n’è uno che non rivedremo nella seconda stagione. Si tratta di Ser Harrold Westerling, Lord Comandante della Guardia Reale che ha servito Jaehaerys e Viserys Targaryen. Ser Harrold è interpretato dal britannico Graham McTavish, la cui assenza dalla cast list per la Stagione 2 ha istigato il theorycrafting degli appassionati.

Perché Harrold Westerling non ci sarà?

L’ultima volta che abbiamo visto Ser Harrold Westerling questi ha rinunciato al suo ruolo di Lord Comandante in seguito alla proposta ricevuta di assassinare Rhaenyra Targaryen. Harrold, che fu protettore della principessa quando Viserys siedeva sul Trono, decide quindi di disobbedire e dare le sue dimissioni. Non è stata né mostrata né discussa la sua morte, quindi Harrold è da qualche parte in giro per Westeros.

In questo caso il romanzo originale, Fuoco e Sangue, non ci è di aiuto. Nei passaggi scritti da Martin sulla Danza dei Draghi infatti Ser Harrold non figura in quanto è morto molti anni prima. Dunque è possibile che rivedremo il cavaliere nel futuro della serie, così come accadde per Ser Barristan Selmy ne Il Trono di Spade, che abbandonò la corte di Joffrey Baratheon per offrire i suoi servigi a Daenerys. Graham McTavish ha commentato brevemente le possibilità per un suo ritorno in House of the Dragon, dicendo che il suo personaggio aveva potenzialità per “svariati scenari”.

Quando vedremo la seconda stagione di House of the Dragon?

Le riprese per House of the Dragon 2 sono iniziate meno di una settimana fa e impiegheranno svariati mesi per concludersi; a questo va aggiunto il tempo di post-produzione. La prima stagione iniziò le riprese ad aprile 2021 e debuttò ad agosto 2022, quindi se le tempistiche si manterranno simili potremmo vedere la seconda stagione di House of the Dragon nella seconda metà del prossimo anno.

La prima stagione ha collezionato molti apprezzamenti e premiazioni: Emma d’Arcy, protagonista interprete di Rhaenyra Targaryen, ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe come miglior attrice in una serie drammatica (andato invece a Zendaya per Euphoria), mentre House of the Dragon ha vinto come miglior serie drammatica.