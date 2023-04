Ecco perché Carolina Crescentini ha lasciato Mare Fuori, adesso esce la verità | Retroscena inedito

Il cast della serie ha perso un elemento fondamentale della storia e adesso ne conosciamo la ragione. Scopriamo i dettagli.

Mare Fuori è una serie televisiva targata Rai Fiction che ha appassionato moltissimi italiani con le sue storie e i suoi particolari personaggi. La fiction è composta da tre stagioni complete, l’ultima delle quali terminata poco tempo fa, e racconta le vicende di alcuni ragazzi partenopei rinchiusi nell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli.

Durante il corso della terza stagione, per alcuni personaggi era arrivato il momento di dire addio a colleghi, amici e nemici. Tra le storie concluse troviamo quelle di Filippo e Naditza, interpretati rispettivamente da Nicolas Maupas e Valentina Romani. Ma tra la fine delle storie nella serie, una in particolare ha deluso molto il pubblico italiano.

Tra gli interpreti che hanno lasciato il cast di Mare Fuori, abbiamo anche Carolina Crescentini, ovvero Paola Vinci, l’ormai ex direttrice del Penitenziario Minorile. La serie tv è sbarcata anche sulla piattaforma streaming Netflix e questo ha fatto in modo che molti altri spettatori potessero conoscere ed appassionarsi alle storie dei ragazzi napoletani.

Quando la Crescentini ha smesso i panni della Vinci, in molti sono rimasti delusi, sorpresi ed amareggiati. Il motivo dietro al suo abbandono del cast di Mare Fuori è rintracciabile nella storia stessa di Paola Vinci e, soprattutto, dagli avvenimenti accaduti durante il corso delle ultime puntate della terza stagione.

Ecco perché Paola Vinci lascia l’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli

Paola Vinci, direttrice del carcere minorile, è sempre stata presa in giro dai detenuti a causa di alcuni suoi problemi motori. Per questa ragione, Paola si è sempre mostrata severa ed inflessibile. Anche se, con il passare del tempo, il suo atteggiamento si è ammorbidito sempre di più. Tuttavia, alcuni episodi tragici ed inammissibili hanno messo in dubbio l’efficacia del suo lavoro.

Uno tra tutti è stata la morte di Viola, interpretata da Serena De Ferrari, che ha sconvolto sia i protagonisti della serie che il pubblico stesso. In seguito, la procura ha infiltrato un’agente sotto copertura, Sofia, per verificare l’idoneità di Paola. L’esito è stato pessimo e la Vinci si è vista costretta a lasciare Napoli per trasferirsi ad Ancona.

L’addio di Carolina Crescentini a Mare Fuori

Poco dopo la sua definitiva uscita di scena dal set della fiction, la Crescentini ha condiviso i suoi pensieri sui social: “Grazie per questa avventura meravigliosa. Grazie Cristiana Farina e Maurizio Careddu per questo personaggio unico. […] Grazie amici miei per avermi insegnato tanto. Mi mancherete tantissimo.

Grazie Carmine Elia, Milena Cocozza e Ivan Silvestrini per esservi fidati di me. Grazie per quel provino, grazie Napoli per avermi fatto sentire a casa. E grazie pubblico meraviglioso per avermi scaldato il cuore. Ciao Paola, salutami Ancona. Paola Vinci lascia l’Ipm”. Adesso non ci resta altro da fare che attendere la prossima stagione di Mare Fuori per capire come gli eventi si svilupperanno.