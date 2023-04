The Walking Dead, lo spin-off: spunta la foto inedita dal set | Rick e Michonne in pericolo

Spunta una nuova foto rivelatoria dal set di The Walking Dead che mostra Rick e Michonne in fuga: ecco cosa succederà.

Cresce l’attesa per l’uscita di The Walking Dead: Rick & Michonne e più il tempo stringe, più vengono pubblicati scatti fondamentali per capire cosa succederà nel prossimo spin-off che vede come protagonisti Rick e Michonne.

L’ultimo pubblicato sui social network cattura i personaggi interpretati da Andrew Lincoln e Danai Gurira che corrono per salvarsi la vita. Anche se The Walking Dead sarebbe potuto terminare lo scorso anno con la stagione 11, per la felicità dei fan il dramma zombie cambierà forma, continuando a vivere attraverso vari spin-off.

Il più imminente, ruota attorno ai personaggi di Rick e Michonne e, come suggerisce il titolo stesso, seguirà il duo in una nuova e spericolata avventura. Nonostante non siano state rivelate informazioni specifiche sulla trama, ad oggi abbiamo qualche indizio chiave emerso direttamente dal set cinematografico.

La foto dal set di The Walking Dead

La pagina Twitter di DeadcityAMC ha diramato sul web una nuova foto proveniente dal set, che mostra in anteprima mondiale una scena piuttosto enigmatica. Si vedono, infatti, Lincoln e Gurira in fuga dagli zombi.

Si tratta di un elemento chiave che apre le porte a numerose interpretazioni. Dallo scatto si può notare che Rick indossa un completo piuttosto differente rispetto quelli apparsi nei video precedenti. Non è facile contestualizzare la scena, quindi capire dove si svolge l’azione, ma gli edifici che appaiono sullo sfondo rimandano sicuramente a un’ambientazione urbana.

Dal trama all’ambientazione: cosa aspettarsi dallo spin-off

Le informazioni sulla trama non sono ancora state rivelate, nonostante questo ricordiamo che in precedenza lo showrunner Scott M.Gimple aveva parlato dello spin-off, definendolo “una storia d’amore epica e folle”. Inoltre, aveva scherzato sul ritorno di “Red machete’ Rick”, un riferimento al personaggio più spietato e violento apparso nelle diverse stagioni della serie.

Un aspetto interessante della nuova avventura di Rick & Michonne è il cambio di ambientazione: ci sarà un importante allontanamento geografico dalla serie principale. Questo spin-off, infatti, prenderà forma tra la Georgia e il New Jersey. Un passaggio importante, che apre le porte a grandi cambiamenti in grado di influenzare drasticamente la storia e la trama del film. Come si muoveranno i protagonisti nel loro nuovo mondo?

Non ci resta che attendere per capire come si svilupperà il dramma degli zombie sotto questa nuova spinta artistica. Su una cosa non c’è dubbio: se lo spin-off si rivelerà un successo, allora avrà il semaforo verde per ulteriori episodi o, forse, una stagione aggiuntiva.