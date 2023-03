House of the Dragon 2, si parla già di una terza stagione | Lavori in corso

Attivano aggiornamenti da House of the Dragon seconda stagione e pare si stia già parlando della terza, la HBO sta pianificando il suo futuro.

Nonostante non sia nemmeno iniziata la produzione della seconda stagione di House of the Dragon, la HBO mette già le mani avanti e sta iniziando a progettare le mosse future, ovvero il via libera per la terza stagione.

La storia, come sappiamo, è basata sul romanzo di George R. R. Martin, Fuoco e Sangue, un volume molto specifico ambientato moltissimi anni prima di Game of Thrones e racconta la terribile guerra civile scoppiata tra i Targaryen, diventata nota con il nome di Danza dei Draghi.

La prima stagione di House of the Dragon è stata un successo clamoroso e questo ha ovviamente portato a un rapido rinnovo per la seconda che dovrebbe essere composta da 8 episodi, meno rispetto alla prima che invece ne aveva 10, la scelta di ridurre gli episodi non è casuale, la HBO ha preso questa decisione motivata dalla storia.

In questo modo pensa di poter protrarre il più a lungo nel tempo l’arco narrativo, proprio in questo progetto a lungo termine si parla già di una terza stagione, puntando ovviamente a non fermarsi qui, ma arrivare anche a una quarta.

La scelta di fare stagioni più corte potrebbe essere un bene

Nonostante tutti i fan possano pensare che avere stagioni più corte possa essere una brutta notizia, sul lungo raggio invece potrebbe rivelarsi la scelta vincente, proprio perché in questo modo il team creativo avrà la possibilità di lavorare su una storia fluida, che non debba troncarsi stagione per stagione arrivano finalmente a una conclusione adeguata per House of the Dragon.

In passato, quando si stava parlando del progetto House of the Dragon, circolavano voci contrastanti su quante stagioni potessero arrivare in totale, sicuramente si parlava di tre, alcuni avevano ipotizzato una quarta, ma con questo ultimo aggiornamento che vede le stagioni composte da 8 episodi, è molto più facile che avremo 4 stagioni dense di contenuti, un segno evidente del grande investimento a lungo termine della produzione.

La trama delle stagioni

Senza essere vincolata ad un numero prestabilito di episodi, le stagioni possono essere caratterizzate da una trama più focalizzata, nella prima abbiamo avuto molti salti temporali che ci hanno fatto correre tra le fila della storia dei Targaryen, con la seconda stagione dovremmo riuscire a stabilizzarci maggiormente nei periodi. Un’importante battaglia e altri episodi fondamentali che inizialmente dovevano essere parte degli ultimi episodi della seconda stagione molto probabilmente slitteranno alla terza.

In questo modo le storyline ancora in sospeso nella seconda stagione di House of the Dragon avranno la possibilità di essere esplorate con maggior respiro avendo molto tempo per prepararsi a quella che sarà la più importante battaglia della terza stagione, non lasciando nulla in sospeso. Insomma, dopo le innumerevoli polemiche che erano state mosse sul finale di stagione di Game of Thrones, sembra proprio che questa volta il team creativo voglia prendersi il tempo di cui necessita per non deludere il pubblico affezionato.

La violenta Danza dei Draghi ha già iniziato a prendere forma sul finale della prima stagione divorando Westeros dall’interno, la seconda stagione sarà nel pieno della battaglia, tra conflitti e questioni politiche da risolvere, questa serie è una bomba a orologeria pronta a esplodere.