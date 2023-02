House of the Dragon 2, abbiamo una data di uscita ben precisa su quando arriverà

House of the Dragon ha stabilito una finestra di uscita precisa per la seconda attesissima stagione! Ecco cosa sappiamo.

Tra le serie di maggior successo della HBO è impossibile non citare la neonata House of the Dragon, prequel del gigante Game of Thrones adattata dai romanzi de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George R. R. Martin. La serie prequel è riuscita con successo a ritagliarsi uno spazio importante in quel mondo che sembrava non poter lasciare spiragli a nessuno, invece dal suo debutto il riscontro tra pubblico e critica è stato molto favorevole.

House of the Dragon è ambientata 200 anni prima degli eventi di Game of Thrones e la sua storia è un adattamento dei libri di Martin del 2018 Fuoco e Sangue, nei quali viene raccontato in maniera (fintamente) storica la caduta della potentissima dinastia dei Targaryen in quella che viene descritta la Danza dei Draghi, una truce guerra civile tra la casata dei verdi e quella dei neri.

Per quanto non sia stato fornito un giorno esatto per la data di uscita di House of the Dragon 2, il direttore generale per i contenuti della HBO eHBO Max ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni che non lasciano dubbi su quella che sarà la finestra di debutto della seconda stagione, le sue parole sono state che una più che valida ipotesi è vederla debuttare è il 2024, visto che adesso si trova in fase di produzione, ma non è tutto.

Facendo un commento preciso, ha stretto di molto il periodo nel quale potremmo vederla, affermando che non potrà essere messa in lizza per partecipare agli Emmy dello stesso anno, considerando che il termine ultimo per entrare nelle categorie è il 31 maggio, possiamo ipotizzare che arriverà nel periodo estivo, un periodo plausibile, visto che la prima stagione è arrivata nell’agosto del 2022.

Quante stagioni potrebbe avere House of the Dragon?

House of the Dragon è stato un vero e proprio salto nel buio, al momento del suo debutto si sapeva solo che l’investimento per produrla era stato notevole, ma era difficile valutare se avrebbe potuto pareggiare con la serie d’origine. Inoltre, le pesanti controversie sulla stagione 8 di Game of Thrones avevano spaccato in due i fan e questo poteva essere un grosso problema per la fiducia che in molti avrebbero potuto riporre.

Invece il risultato è stato un grandissimo successo, House of the Dragon al suo debutto ha contato il più alto numero di spettatori nella storia della HBO spodestando quella che al momento era prima indiscussa, la serie teen drama Euphoria, nemmeno il nuovissimo arrivato (con una fan base solida) The Last of us è riuscita a toglierle il trono, arrivando solo al secondo posto dall’inizio dell’anno.

Ci saranno 8 stagioni?

Sicuramente questi dati sono rassicuranti per la rete, che probabilmente non avrà nessuna intenzione di perdersi una seconda gallina dalle uova d’ora, quindi la possibilità che House of the Dragon si sviluppi su più stagioni è molto probabile, chissà se arriverà al numero di Game of Thrones?

Arrivare a otto stagioni però non è impresa facile, soprattutto perché il materiale di partenza dei romanzi di Martin sappiamo già essere decisamente più ridotto, inoltre imparando dagli errori precedenti, sarebbe meglio far fare alla serie un decorso naturale e chiuderla per tempo, piuttosto di trascinarla fino allo stremo con il rischio di deludere gli spettatori.