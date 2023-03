Game of Thrones nasconde lo spoiler definitivo per House of the Dragon

Se state aspettando con trepidazione il futuro di House of the Dragon, tenetevi alla larga dalla Stagione 3 di Game of Thrones.

Il Trono di Spade è stata una di quelle serie che hanno cambiato le regole della televisione. Dopo le incredibili narrazioni de I Soprano, The Wire o Breaking Bad, arriva una serie che non solo presenta personaggi e vicende incredibilmente profonde – appoggiandosi al genio letterario di George R. R. Martin – ma che lo fa con effetti speciali, scenografie e costumi in continuo miglioramento stagione dopo stagione.

Già alla sua quarta stagione Il Trono di Spade poteva definirsi un fenomeno globale davvero potentissimo, ma per i successivi cinque anni la serie continuava ad ammassare nuovo pubblico e a far parlare di sé. Se colleghiamo questa fama al dettagliatissimo mondo creato da Martin non c’è da stupirsi che HBO sia tornata a Westeros per un’altra storia. Ma quest’ultima, House of the Dragon, è già stata spoilerata nella serie principale.

House of the Dragon: quando viene rivelato il finale?

House of the Dragon è un progetto che, al contrario de Il Trono di Spade, parte da un materiale originale esiguo. Si tratta del libro Fire & Blood, scritto da Martin e pubblicato nel 2018. Il romanzo racconta le vicende della famiglia Targaryen tramite vari racconti ambientanti centinaia di anni prima Game of Thrones. Lo show ha adattato la seconda parte del romanzo, ovvero tutti gli scontri fratricidi per il trono che diverranno noti come la Danza dei Draghi.

La protagonista di House of the Dragon, Rhaenyra Targaryen (interpretata come adulta da Emma d’Arcy e come ragazza da Milly Alcock), viene nominata per ben due volte ne Il Trono di Spade da personaggi che rammentano la Danza dei Draghi. In uno dei due casi viene raccontato il fato di Rhaenyra in maniera esplicita; l’episodio in questione andò in onda nel 2013 e l’idea di uno spin-off ancora non esisteva.

Si tratta del quarto episodio della terza stagione, intitolato E ora la sua guardia si è conclusa. Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) racconta a Margaery Tyrell (Natalie Dormer) di come Rhaenyra fu mangiata viva dal drago del fratellastro Aegon II mentre suo figlio, anch’egli chiamato Aegon, assisteva alla scena. Ovviamente, Joffrey è affascinato da una storia così tanto macabra.

Perché lo spoiler non rovina la visione di House of the Dragon

Che la Danza dei Draghi fosse stata una guerra sanguinosa e rovinosa per i Targaryen era noto anche senza House of the Dragon. Inoltre, sapere che Rhaenyra verrà uccisa non impedirà allo show di sorprendere lo spettatore con altri colpi di scena, o addirittura discostarsi dal racconto del romanzo. Una cosa che caratterizza Fire & Blood è infatti la voce della narrazione.

Ciò che si legge nel libro è una ricostruzione storica del Gran Maestro Gyldayn basata su testimonianze più o meno affidabili e che a volte sono in conflitto fra di loro. Questo significa che se lo show andasse a cambiare anche eventi molto importanti, non sarebbe un tradimento del materiale originale. Allo stesso modo House of the Dragon potrebbe ricontestualizzare gli eventi raccontati da Joffrey per darne nuovo significato.