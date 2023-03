The Mandalorian, ecco perché il Mitosauro è così importante | Canon e leggende di Star Wars

The Mandalorian 3 ha mostrato la figura mitologica del Mitosauro, ma perché è così importante e che implicazioni ha per Mandalore.

Il secondo episodio della terza stagione di The Mandalorian ha riportato in auge una figura leggendaria e mitologica di Star Wars: il Mitosauro, ma chi è questa incredibile creatura? Sin dall’inizio dei tempi di Star Wars le profezie e i miri hanno avuto un ruolo centrale questo vuol dire che gli spettatori ricorderanno con attenzione quello che disse l’Armaiolo nell’episodio 5 di The Book of Boba Fett nel quale menzionava la profezia di un Prescelto mandaloriano: “I canti degli eoni passati hanno predetto il sorgere del Mitosauro per annunciare una nuova era di Mandalore”.

A quel punto lo svolgersi della trama è apparso palese e tutti eravamo in attesa di fare il fatidico incontro con il Mitosauro, che era probabile arrivasse proprio nella terza stagione di The Mandalorian, infatti quando Mando si dirige verso Mandalore per trovare finalmente la tanto desiderata redenzione trova il Mitosauro, quello che davvero ha stupito il pubblico non è stato che ci fosse il gigante marino, ma che venisse svelato già solo dopo due capitoli dall’inizio della terza stagione. Lo svolgimento della trama sembra correre molto velocemente, quindi visto il tenore delle passate stagioni ci si aspettano enormi colpi di scena. Ma cosa sappiamo del Mitosauro?

Che cosa svela il canone di Star Wars sui mitosauri

Non si sa molto dei Mitosauri all’interno del canone di Star Wars. Addirittura l’Armiere, probabilmente il più devoto di tutti i Mandaloriani, lo considerava solo una leggenda. Però già nel primo episodio della terza stagione di The Mandalorian vediamo mostrato con fierezza il simbolo del teschio di questa creatura nella sua fornace, un sibolo che racconta la storia dell’intera stirpe mandaloriana.

La leggenda del Mitosauro pare aver fatto il giro dell’intera galassia, infatti nel primo episodio della prima stagione di The Mandalorian, Kuiil punzecchia Din Djarin per le difficoltà nel cavalcare il suo blurrg e gli dice, “I tuoi antenati hanno cavalcato il grande Mythosaur, sicuramente saprai cavalcare questo giovane puledro”, segno che lui stesso credeva nell’esistenza della creatura mitologica, paradossale, visto che gli stessi Mandaloriani avevano perso la fede sulla sua esistenza.

Storia dei mitosauri nelle leggende di Star Wars

Secondo l’Armiere, i Mitosauri sarebbero esistiti unicamente nella leggenda, in un certo senso aveva ragione, poiché fanno parte in modo consolidato delle Leggende di Guerre Stellari, la denominazione tecnica data al vecchio Universo Espanso (ora non canonico). Nella tradizione dell’Universo Espanso Mandaloriano, si dice che i Mitosauri fossero una specie originaria del pianeta Mandalore, Erano predatori supremi, in alcuni casi raggiungevano le dimensioni di un’intera città, ma il loro stesso potere li rendeva un bersaglio. Fino al secondo episodio di The Mandalorian non era mai stato visto un Mitosauro in carne e ossa.

Perché il mitosauro si è estinto?

La storia della scomparsa dei mitosauri è molto triste, in principio si pensava si fossero estinti, ma il passato dei Mandaloriani è ricco di guerre e violenza, dove i conflitti hanno creato distruzione tra loro stessi. I Mandaloriano che cavalcavano le maestose creature si scontravano con altri animali simili, ma non solo, i giovani mandaloriani iniziarono a dare la caccia ai mitosauri come segno di forza e abilità nella guerra. Le leggende narrano che questo portò alla loro scomparsa definitiva, che fino a oggi si pensava fosse una vera e propria estinzione. Grazie al secondo episodio di questa stagione abbiamo scoperto che sono rimasti nascosti sotto la superficie di Mandalore per generazioni.

Come mai il Mitosauro è così importante per i Mandaloriani?

Tra i simboli più importanti dell’identità mandaloriana troviamo proprio il Mitosauro, così come identificato dalla sacralità del simbolo del teschio, diventati così importanti in seguito alla Notte delle Mille Lacrime, in quanto la cultura mandaloriana si basa su questo tipo di icone per sopravvivere. Ma non è tutto, proprio come profetizzato dall’Armiere ci sono molte leggende che parlano del suo ritorno legate alla rinascita della civiltà mandaloriana, una nuova generazione unita nuovamente in sella ai mitosauri.

L’importanza del Mitosauro nella terza stagione di The Mandalorian

La comparsa del Mitosauro ha rappresentato un momento fondamentale nella storia del popolo mandaloriano, capiamo che l’impero non è riuscito a spazzare via Mandalore, anche se in superficie la guerra ha distrutto tutto, nelle sue profondità è sopravvissuta la vita, tra questi anche i mitologici Mitosauri, implicando anche che la profezia del prescelto ha un valore totalmente diverso di una pura superstizione. Per ora Din Djarin conosce molto poco di questa profezia, al contrario di quanto ne sanno invece l’Armiere e Bo-Katan Kryze. Saremo testimoni di come questa profezia si concretizzerà.