The Bear 2, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

La seconda stagione di The Bear è quasi alle porte, ecco tutto quello che sappiamo su Carmy e la sua squadra.

Manca davvero poco prima di tornare nella cucina di The Bear, la serie Hulu uscita in Italia su Disney+ fin dal suo debutto ha riscosso un grandissimo successo tra pubblico e critica, creata da Christopher Storer la storia è subito piaciuta grazie alla trama emozionante e frenetica ambientata in un piccolo ristorante a conduzione familiare a Chicago.

La scrittura sagace, i personaggi ben sviluppati e la raffigurazione veritiera dell’industria della ristorazione hanno contribuito a creare la ricetta perfetta per il successo della serie, diventando una delle commedie maggiormente viste. Inoltre, ha ottenuto numerose nomination ai Golden Globe, ai SAG Awards e ai Critics Choice Awards, mentre il protagonista della serie, Jeremy Allen White, si è aggiudicato la statuetta come miglior attore durante queste premiazioni.

The Bear è la storia di Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), uno chef pluripremiato formatosi in ristoranti raffinati di New York che in seguito alla morte del fratello maggiore si vede quasi costretto a tornare nella sua città natale per prendere in mano le redini della piccola tavola calda a conduzione familiare gestita dal fratello. Oltre a dover affrontare un drastico cambiamento culturale per il suo lavoro, Carmy eredita anche i debiti del ristorante e un gruppo di cuochi sbandati. Il suo obiettivo e quello di rimettere in carreggiata il locale grazie alla sua esperienza e le grandi capacità, ad affiancarlo nell’impresa decide di assumere una giovane aspirante chef, Sydney Adamu (Ayo Edebiri).

La missione esemplare di Carmy, tuttavia, rivela problemi complessi e irrisolti relativi al rapporto con il fratello e alla fragile salute mentale causata da un trauma. La prima stagione si è conclusa con una rinascita improvvisa e inaspettata, adesso siamo ansiosi di scoprire cosa succederà nella seconda. Ecco tutto quello che sappiamo su The Bear 2.

Data di uscita di The Bear 2

La seconda stagione di The Bear uscirà su Hulu nel mese di giugno e come è successo per la prima stagione, è stata la piattaforma Disney+ a comprare i diritti per l’Italia, quindi è lì che la vedremo. Inoltre sappiamo che tutti i 10 episodi che andranno a comporre il nuovo capitolo usciranno in una sola volta alla première che presto verrà svelata, ogni episodio avrà una durata che potrà variare tra i 30 e i 40 minuti, come è stato per la precedente.

Abbiamo il trailer della seconda stagione?

Abbiamo avuto il primo teaser della seconda stagione in occasione della 95esima edizione degli Academy Awards andati in onda 12 marzo, un breve ma gustoso filmato ha mostrava lo staff nel bel mezzo dei lavori di preparazione e ristrutturazione di The Beef, è apparso Marcus (Lionel Boyce) intento a ripulire la sua postazione dei dolci, poi Sydney (Ayo Edebiri) mentre abbatte un muro con una mazza, sembra evidente che ci saranno grandi cambiamenti nel nuovo ristorante. Il momento culminate è quando il video svela l’atteso ritorno nel mese di giugno.

La trama della seconda stagione

Nella prima stagione abbiamo assistito a una nuova rinascita per Carmy il giovane talentuoso ha dovuto affrontare i suoi demoni per poter rimettere in piedi il fallimentare ristorante del fratello Michael. La seconda stagione vedrà portare avanti i tanti progetti che si sono andati a delineare in precedenza, il The Beef diventerà ufficialmente il The Bear. Di nuovo il ristorante avrà il nome e probabilmente il menù, ma lo staff rimarrà lo stesso, con una consapevolezza diversa, al fianco di Carmy ci sarà sempre la sous chef ambiziosa e di grande talento Sydney, che anche nei momenti di peggiore frustrazione ha dato il massimo.

La seconda stagione promette che, nonostante si siano sistemati alcuni casini relativi ai danni economici, non mancherà quella frenesia tipica del dietro le quinte di un ristorante e lo stress di gestire un’attività come questa. Carmy avrà bisogno di contare sia sulla sua famiglia lavorativa sia su quella di sangue, dal momento che sta ancora elaborando il lutto legato alla scomparsa del fratello nonché il suo insalubre equilibrio tra lavoro e vita privata. Avendo a disposizione più episodi è possibile che la seconda stagione dia più spazio anche al cast di supporto ampliano le loro storie.

Chi ci sarà nel cast della seconda stagione?

Ovviamente non potranno mancare Jeremy Allen White e Ayo Edebiri dei ruoli rispettivamente di Carmy e Sydney Adamu, dopo l’uscita di The Bear i due attori hanno ricevuto moltissime offerte di lavoro per lavorare in grandi produzioni, ma nel cuore hanno sempre questa serie speciale. Ebon Moss-Bachrach torna nel ruolo di Richie, l’insopportabile ex socio di Michael come un cugino per Carmy.

Anche il resto della crew in cucina sarà di nuovo presente, tra cui Lionel Boyce nel ruolo del pasticcere Marcus, Liza Colón-Zayas, Edwin Lee Gibson e Corey Hendrixnei panni rispettivamente di Tina, Ebraheim e Gary, cuochi di linea. José Cervantes (Shining Girls) e Richard Esteras tornano nei panni di Angel e Manny, i lavapiatti.

Della famiglia di sangue di Carmy vedremo tornare, Abby Elliot come la sorella di Carmy, Natalie “Sugar” Berzatto, insieme a Neil Fak, il riparatore dello chef Matty Matheson. Chris Witaske probabilmente riprenderà la parte di Pete, marito di Sugar e cognato di Carmy. Inoltre, dovremmo ritrovare anche Oliver Platt nel ruolo dello zio Jimmy Cicero, non stupirà la sua presenza una volta venuto a conoscenza della fruttuosa nuova impresa commerciale.

Ci sarà una terza stagione di The Bear?

Al momento non sono ancora stati fatti degli annunci ufficiali riguardo la possibilità di una terza stagione di The Bear, ma durante un’intervista sono state fatte alcune dichiarazioni che fanno pensare alla possibilità che il viaggio continui, proprio i produttori hanno confessato he durante la stesura dei copioni della prima stavano già lavorando alla scrittura della seconda e hanno ammesso che non sanno ancora quanto potrebbe durare la serie.

Non ci resta quindi che attendere la conferma della data di uscita ufficiale a giugno della seconda stagione e aspettare l’annuncio per le prossime stagioni di The Bear.