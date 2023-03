Un medico in famiglia: che fine hanno fatto i personaggi? Ora hanno una vita completamente diversa!

Vi ricordate Un medico in famiglia, la serie televisiva firmata Rai? Ecco come sono diventati gli attori oggi: hanno cambiato vita!

Un medico in famiglia era una delle serie Rai più amate di sempre: ha fatto sognare intere generazioni, tenendoli attaccati alla televisione. Dopo anni, rivedere la serie è sempre piacevole perché parla di una famiglia confusionaria, ma profondamente reale.

Il protagonista indiscusso era Lino Banfi, nel ruolo di nonno Libero, che ad ogni puntata portava felicità nelle case degli italiani raccontando della sua famiglia allargata all’italiana. Dopo diversi anni ci si chiede quanto siano cambiati i protagonisti e se li rivedremo mai insieme sul piccolo schermo.

Giulio Scarpati, che interpreta Lele Martini, è un artista a tuttotondo che ha iniziato la sua carriera nel mondo del teatro per poi finire al cinema e in televisione. Nonostante gli anni che passano, Giulio Scarpati rimane un uomo davvero affascinante e durante tutto questo periodo di tempo non ha perso la sua bellezza come mostrano i suoi scatti su Instagram.

Un medico in famiglia: che fine hanno fatto gli attori?

Per quanto riguarda Annuccia e Ciccio, invece, ricorderete sicuramente che erano i figli di Lele, ma pochi sanno che nella vita i due sono fratelli per davvero. Si chiamano Eleonora e Michael Cadeddu, e anche se sono legati da un legame di sangue e loro carriere sono profondamente diverse. Michael dopo aver lasciato il cast di Un medico in famiglia si è dedicato all’equitazione diventando un fantino. Inoltre, è convogliato a nozze con Valentina Stefutti ed è diventato papà di Perseo. Attualmente vive con la sua famiglia in Germania.

Per quanto riguarda Eleonora, invece, si è dedicata alla musica incidendo un CD per bambini. Negli anni ha preso parte anche a Ballando con le stelle e si è dedicata all’insegnamento dell’arte del teatro ai più piccoli. Maria Martini la figlia di Lele in un medico in famiglia è interpretata da Margot Sikabonyi. L’abbandono della fiction è arrivato nella nona stagione e non è stato ben accolto dal pubblico. Tutti erano molto affezionati a lei, ma sono stati costretti a dirle addio. Nella vita reale è legata a Jacopo Lupi da cui avuto due figli.

La nuova vita del cast

Vi ricordate Elena, interpretata da Domiziana Giovinazzo? La giovanissima attrice si è sempre distinta per bravura e bellezza, ma oggi si è allontanata dal mondo della recitazione per dedicarsi al suo ruolo di mamma. Con il suo fidanzato ho avuto due figli: Lorenzo e Leonardo. Uno dei personaggi più amati della serie era Cettina, interpretata da Lunetta Savino, che dopo cinque stagioni ha abbandonato definitivamente la fiction. Nella narrazione lei si trasferiva in una regione diversa insieme a suo marito Torello e loro figlio Eros. Nella serie non è mai tornata, ma la sua carriera è proseguita nel mondo della recitazione. Compare anche in una delle ultime serie Rai di successo, stiamo parlando de Le indagini di Lolita Lobosco.

Bobò, interpretato da Gabriele Paolino, era entrato nella sesta stagione per poi abbandonare definitivamente alla nonna. La sua carriera è continuata nel mondo del cinema con diverse apparizioni importanti come in Un giorno perfetto e Saturno contro. Oggi però si dedica a un mondo completamente diverso, quello dell’informatica. Per quanto riguarda Alberto, nella vita Manuel Labate, oggi ha 39 anni e si dedica ruolo di padre. Ha continuato a coltivare una delle sue passioni per l’arte diventando street artist, artigiano e tatuatore. Infine, Guido (Pietro Sermonti) era rimasto nel cast fino alla sesta stagione per poi morire in un incidente stradale. Dopo Un medico in famiglia la sua carriera è decisamente decollata e ha partecipato a diverse serie televisive di successo oltre che a film straordinari.