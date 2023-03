Il futuro di Sex Education potrebbe essere a rischio | Sono andati tutti via

Sex Education rischia l’ammutinamento e deve prendere delle decisioni per la salvaguardia del suo futuro prossimo.

Niente è per sempre, e Sex Education sta imparando questa lezione proprio in questi mesi. Lo show di Netflix ha debuttato nel 2019 ed ha reso mainstream un atteggiamento rivolto all’educazione sessuale più disinvolto ma consapevole, con più nozioni e meno tabù. Gli spettatori si sono affezionati ai vari personaggi come se frequentassero Moordale e vivessero le loro vicissitudini insieme. Ma la magia non poteva essere eterna.

Alcuni membri del cast desiderano lasciarsi l’esperienza di Sex Education alle spalle e andare avanti con la loro carriera. Di fronte ad un esodo numeroso e di personaggi principali la serie deve prendere una posizione: proseguire con gli attori rimasti (integrando con nuovi personaggi e/o re-cast) o resettare?

Perché un reset sarebbe la migliore idea

Resettare Sex Education non significa fare un reboot. Tutto ciò che abbiamo visto finora non verrebbe cancellato, ma seguiremmo semplicemente lo scorrere del tempo. D’altronde i membri del cast iniziano ad essere piuttosto adulti per continuare a costruire amori e drama tra i corridoi scolastici, e gli stessi personaggi frequentano Moordale da diversi anni. Come vale per chiunque, prima o poi dovranno diplomarsi e lasciare spazio ad una nuova ondata di ragazzi-protagonisti.

Esatto, il futuro della serie potrebbe essere coraggioso e dire addio ad Otis, Eric, Maeve e tutti gli altri per farci conoscere nuovi iscritti in preda alla tempesta ormonale e bisognosi di una guida. Questo potrebbe accadere a Moordale stessa, e alcuni membri del cast attuale potrebbero continuare ad apparire e diventare delle figure di riferimento per i più giovani.

Gli attori che vanno via e quelli che rimangono

Non sono tutti quelli che hanno annunciato l’imminente o futuro addio a Sex Education, ma sono fra i più importanti: Ncuti Gatwa, interprete di Eric Effiong, sarà il Quindicesimo Dottore nella decennale serie Doctor Who succedendo a Jodie Whittaker; mentre Emma Mackey, che in Sex Education veste i panni di Maeve Wiley, ha annunciato che non tornerà dopo la Stagione 4. Entrambi non sono il protagonista Otis, ma nessun personaggio è tanto principale quanto loro.

La serie può sopravvivere senza Maeve ed Eric, ma cambierebbe radicalmente e dovrebbe poi stare molto attenta ad eventuali altri addii. Il re-cast sarebbe altrettanto improbabile in quanto Gatwa e Mackey sono ormai troppo iconici per sostituirli. Sex Education basa la sua forza sulle relazione fra personaggi e l’assenza di due tali pilastri portanti sarebbe una grave mancanza.

Rinnovare completamente (o quasi) il cast sarebbe di certo una idea ambiziosa ma affascinante e darebbe nuova linfa vitale a Sex Education. Lo stesso Gatwa sarà a breve il Quindicesimo Dottore (!) ed è certo che da Doctor Who si possono imparare molte cose. Per mantenere poi un legame col passato alcuni personaggi potrebbero rimanere e fungere da ponte, prima su tutti la sessuologa Jean Milburn interpretata da Gillian Anderson.