Only Murders in the Building 3: data di uscita, trailer, cast, trama e tutto quello che sappiamo

Torna il podcast dell’Arconia e con esso una nuova indagine per i suoi tre interpreti Charles, Oliver e Mabel.

Only Murders in the Building sta per tornare e con una valanga di novità eccezionali. Il comedy-drama investigativo non aveva bisogno di impegnarsi troppo per elettrizzare i suoi fan per la sua terza stagione ma ha deciso invece di non dare nulla per scontato e superare ogni aspettativa. I numeri, i premi e i pareri raccolti finora non basteranno più.

La serie Hulu – che in Italia viene pubblicata in streaming su Disney+ – ci riporta nell’Arconia Building e tra le investigazioni dell’improbabile trio composto da un attore in pensione, un regista in difficoltà e una giovane artista. È proprio questo tridente così bizzarro ma così equilibrato a rendere Only Murders in the Building uno show coinvolgente e con una voce unica.

Un nuovo teaser ci svela le aggiunte al cast

Un recentissimo teaser distribuito dai canali di Hulu e Disney ci annuncia che “una delle migliori serie TV è tornata con una sorpresa inaspettata”. E ne vediamo più di una nel corso di questo video dalla durata inferiore a 1 minuto. Anzitutto vediamo il fulcro del nuovo caso, ovvero la morte del nuovo arrivato Ben nel bel mezzo della rappresentazione teatrale del povero Oliver. I tre decidono di investigare di nuovo chiedendosi con forte ironia: “come faremmo senza omicidi?”.

Si passa poi ad una table read in cui gli attori provano le loro battute in preparazione per lo spettacolo. Oltre a Ben, che è interpretato dalla star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Paul Rudd, c’è anche un’altra attrice interpretata dalla leggendaria Meryl Streep. Kramer contro Kramer, La scelta di Sophie e Mamma Mia! sono solo tre film della ricca filmografia di Streep, che qui torna alla serialità dopo Big Little Lies nel 2019.

Rudd sarà quindi la prossima vittima dello show, e vediamo nel teaser come le circostanze di questo avvenimento avranno un risvolto negativo su Oliver a livello personale. Possiamo immaginare senza difficoltà che la morte di Ben avvenuta durante lo spettacolo creerà svariati problemi al regista, e che i suoi compagni e colleghi faranno di tutto per aiutarlo.

Altre aggiunte e data di uscita

Se Paul Rudd e Meryl Streep non fossero abbastanza, Only Murders in the Building aggiungerà ancora altri nomi al suo incredibile cast. Ashley Park (Emily in Paris) e Jesse Williams (Grey’s Anatomy) faranno parte della terza stagione, e rivedremo ovviamente i tre protagonisti interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez.

Anche l’ex di Charles, Jan Bellows, potrebbe tornare nei panni di Amy Ryan come successe nella seconda stagione; la stessa cosa vale per il Sazz Pataki di Jane Lynch. Una conferma arrivata tramite il Twitter di Selena Gomez riguarda invece Andrea Martin, che tornerà come la truccatrice Joy.

Only Murders in the Building non ha ancora una data di uscita fissata, ma possiamo aspettarci la terza stagione su Disney+ entro il 2023, probabilmente in estate.