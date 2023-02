Sex Education 4, quale sarà il destino dei protagonisti alla fine della serie?

La serie Netflix è giunta alla sua quarta stagione e si avvicina ormai alle fasi finali. Ci siamo affezionati ai personaggi e abbiamo pianto e gioito con loro. Ma quale sarà il loro destino alla conclusione della serie?

Il gioco delle ship di Sex Education

È innegabile che quando vediamo uno show come Sex Education rimaniamo coinvolti in gossip, simpatie, antipatie e fazioni. La narrazione di Sex Education si basa totalmente sui rapporti fra personaggi, visti però con la chiave di lettura della sessualità. L’approccio della serie a questo tema fece breccia nel pubblico per la sua (giustissima) sfrontatezza.

Nel corso di tre stagioni Otis e gli altri personaggi hanno vissuto molte esperienze. Li abbiamo seguiti creando veri e propri tifi nel gioco delle coppie, quelle che in inglese vengono chiamate ship. Quali saranno le coppie che taglieranno la linea del traguardo?

Otis e Maeve insieme nel finale

Otis-Maeve è stato il rapporto assolutamente principale nel corso dell’intera serie, ed è probabilmente la ship più tifata dai fan. La terza stagione li ha avvicinati moltissimo e i desideri degli spettatori stavano per essere avverati prima dell’annuncio di Maeve della sua imminente partenza per l’America.

Maeve potrebbe infine ricredersi e rimanere insieme ad Otis, oppure quest’ultimo potrebbe decidere di seguirla in America. Questa teoria si intreccia inevitabilmente con il percorso dei due giovani. Potrebbero anche lasciarci solo una promessa per il futuro tra i due, capovolgendo completamente le aspettative di vedere una coppia formata nel finale.

Eric tra Adam e Rahim

Eric è passato attraverso diverse esperienze con Rahim e Adam. La scelta di Adam rispetto a Rahim era un’affermazione di sé sia per Eric che per lo stesso Adam, ma i due si erano lasciati a seguito del viaggio in Nigeria di Eric. I dubbi del ragazzo erano esplosi per via del suo bacio con Oba.

Allo stesso tempo, Adam e Rahim si avvicinano proprio per via dei problemi del primo con Eric. Con la rottura fra Adam ed Eric, non possiamo negare la possibilità che i due si avvicineranno ad altri personaggi conosciuti o non, fra cui figura anche Rahim. Così come per Otis, anche la storia di Eric rimane in bilico a fine terza stagione.

La gravidanza di Jean nasconde una sorpresa?

Jean ha vissuto una storyline molto intensa nella terza stagione con l’arrivo di una gravidanza inaspettata. Questo ha ovviamente avuto grande influenza anche su Otis e nel suo rapporto con Maeve fino al climax del parto di Jean, che spaventa terribilmente Otis a causa di una emorragia.

Jakob nutriva dubbi sulla paternità della neonata, dubbi che vengono incrementati dalla reazione che Jean ha nel vedere il test di paternità. Questo sembra indicare che si tratterà di un altro colpo di scena: il padre potrebbe essere qualcun altro che non sia Jakob o Remi.

Le teorie sul finale di Sex Education sono tanto numerose quanto le combinazioni di personaggi, ma queste sono sicuramente le più apprezzate – e sperate – dai fan, e non vediamo l’ora di vedere le scelte che verranno fatte per loro e per gli altri personaggi.