Lolita Lobosco 2 | Le anticipazioni della quinta puntata: un caso di violenza brutale

Lolita Lobosco 2, ecco tutte le anticipazioni sulla prossima puntata, che si prospetta essere ricca di colpi di scena.

Le indagini di Lolita Lobosco

La prossima puntata di Lolita Lobosco 2 andrà in onda domenica 5 febbraio a partire dalle 21.25 su Rai1. Si tratta del quinto e penultimo episodio della serie tv Rai, quindi sarà fondamentale e segnerà un punto di svolta nella storia. Ma cosa accadrà?

I fan sono impazienti di sapere quali saranno le prossime mosse del vicequestore di Bari. Ecco cosa sappiamo finora.

“Caccia al mostro” è il titolo della puntata. Subito denota che succederà qualcosa di grande. La protagonista, infatti, sarà alle prese con un caso orrendo di omicidio e violenza ai danni di una donna. Proprio per questo il carnefice viene paragonato a un mostro.

La protagonista scaverà in una verità agghiacciante e cercherà di portare giustizia alla povera vittima. Questo doloroso processo di analisi porterà la detective a scontrarsi con un caso del passato, molto simile, rimasto irrisolto nel tempo. Si sa, spesso guardando al passato si apprendono modi di risolvere gli enigmi del presente, ma in questo caso aumenteranno e basta.

Questa volta il vicequestore si impegnerà in prima persona nella ricerca dell’assassino, mentre sullo sfondo vengono raccontate le complicate vicende personali dei personaggi che ruotano attorno alla puntata.

Il caso della quinta puntata

La storia al centro dell’ultima puntata è davvero forte e macabra. La squadra del vicequestore troverà una ragazza senza vita alla periferia di Bari. La vittima è stata seviziata e uccisa in modo brutale.

La polizia riuscirà a identificarla, scoprendo che lavorava come ballerina in un locale notturno della città dove, probabilmente, è avvenuto l’incontro con il suo assassino.

Il vicequestore si preoccuperà in prima persona di analizzare il caso, uscendo dalla questura per andare a cercare tracce o piste che le diano una risposta. Inoltre, scoprirà che non si tratta del primo caso di omicidio avvenuto nei confronti di una ballerina della città. All’epoca a capo delle indagini c’era proprio Marietta.

Insomma, la puntata del 5 febbraio si prospetta ricca di colpi di scena, anche se porta sul piccolo schermo un caso di brutale violenza. Sappiamo che il personaggio interpretato da Luisa Ranieri darà il massimo per risolvere il caso e dare giustizia alla vittima e a tutta la sua famiglia.

Non solo, nell’ultima puntata finalmente la poliziotta e il giornalista poseranno l’ascia di guerra e si daranno la possibilità di chiarire. Ma saranno davvero in grado di superare tutte le incomprensioni, o la situazione rimarrà invariata? Non ci resta che aspettare il 5 febbraio e vedere la puntata.