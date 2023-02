Rick e Morty 7: data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo finora

La settima stagione della serie animata statunitense è stata confermata. Scopriamo che cosa sappiamo fino adesso.

Il 10 maggio 2018 Cartoon Network ha firmato un accordo di lunga durata con i produttori della serie animata per la creazione di 70 episodi. Tra questi, saranno incluse anche la settima, l’ottava, la nona e la decima stagione.

Alex Rubens, lo sceneggiatore del cartone animato, ha confermato su Twitter l’inizio della sesta stagione nell’agosto 2021, scrivendo: “Posso dire che abbiamo iniziato a scrivere la settima stagione di Rick and Morty? (Se no, non l’abbiamo fatto e io non lo sono)”.

Tuttavia, la prima parte degli episodi della sesta stagione sono sì usciti sulla piattaforma streaming Netflix, ma per vedere la settima dobbiamo attendere l’uscita degli ultimi quattro della sesta stagione. Il tutto, sempre su Netflix.

Qual è la data di uscita?

Non c’è ancora una data precisa dell’uscita della settima stagione di Rick e Morty. Tuttavia, so possono fare delle supposizioni. Mettiamo il caso che il debutto avverrà nel 2023, massimo 2024, negli Stati Uniti su Adult Swim, per avere gli episodi in Italia dobbiamo aspettare pochi mesi dopo la fine della stagione negli USA.

Inoltre, molto probabilmente, come è già successo, la settima stagione avrà gli episodi suddivisi in due metà. Per avere delle date certe, si deve attendere l’annuncio di Cartoon Network, ma probabilmente avremo le nuove puntate della settima stagione all’incirca verso il primo trimestre del 2024.

Qual è la trama di Rick e Morty 7?

Rick e Morty è un cartone che narra i surreali avvenimenti di uno scienziato tanto geniale quanto pazzo e sociopatico e del suo introverso e impacciato nipote che deve fare i conti con numerose avventure molto pericolose, al limite della follia, girovagando per l’universo.

Rick Sanchez (lo scienziato) vive con la famiglia di sua figlia Beth e coinvolge sempre lei, suo genero Jerry, sua nipote Summer e suo nipote Morty nelle svariate e pericolose fughe intergalattiche.

Abbiamo un trailer?

Purtroppo, ora come ora, non è disponibile alcun tipo di teaser trailer o altro. Non rimane altro da fare che aspettarlo con trepidazione; così come la nuova stagione stessa.

Chi fa parte del cast di Rick e Morty 7?

Questa serie animata ha un cast eccezionale di doppiatori, sia originali che italiani. Rick è doppiato da Justin Roiland e in italiano da Christian Iansante; la voce originale di Morty Smith è sempre quella di Roiland, mentre in italiano è di David Chevalier;

Summer Smith è doppiata da Spencer Grammer e in italiano da Ughetta D’Onorascenzo; Beth ha la voce originale di Sarah Chalke e quella italiana di Antonella Baldini e Jerry è doppiato da Chris Parnell, mentre in Italia da Fabrizio Russotto.

Chi sono i produttori di Rick e Morty 7?

Justin Roiland e Dan Harmon sono gli ideatori e produttori di questa serie animata statunitense dal lontano 2013.