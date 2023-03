Sweet Tooth 2, abbiamo la data di uscita della serie post-apocalittica più carina di sempre

La seconda stagione di Sweet Tooth sta per tornare, finalmente abbiamo la tanto attesa data di uscita.

Dopo una lunga attesa, finalmente oggi Netflix ha svelato quando finalmente potremo scoprire come continuerà il viaggio di Gus attraverso il Paese e non manca poi molto, quindi preparate i calendari e una penna rossa. La storia di Sweet Tooth è basata sulla serie a fumetti dark illustrati e scritti da Jeff Lemire, l’adattamento di Netflix ha un tocco di forte speranza e racconta come soltanto restando uniti si possano superare le avversità anche in situazioni estreme.

In un futuro in cui la quasi totalità dell’umanità è stata spazzata via a causa del misterioso virus, Sweet Tooth racconta le vicende di Gus (Christian Convery), un bambino di razza ibrida tra uomo e cervo che per la prima volta si vede costretto a muoversi attraverso il mondo dopo la morte prematura del padre. Al suo fianco in questa avventura incontra Big Man, interpretato da Nonso Anozie, un giramondo che considera la sua missione un modo per redimersi dai peccati del passato.

Negli anni della sua crescita Gus è rimasto molto lontano da quella che era rimasto della civiltà, quindi a ogni passo si illumina di curiosità e stupore per le persone che incontro e le esperienze che gli capita di vivere, questo però non lo mette al riparo dalle insidie del mondo che per lui soprattutto è pieno di pericoli, proprio per via della sua natura ibrida. Gli umani sono convinti che sacrificare tutti i bambini ibridi nati dopo la diffusione della malattia sia l’unico modo per trovare una cura.

Infatti, il viaggio di Gus nella prima stagione rischia di mettersi molto male, viene catturato e rinchiuso in alcune gabbie insieme ad altri bambini come lui dagli Ultimi Uomini, un collettivo paramilitare guidato dal terribile Generale Abbot (Neil Sandilands), scopriamo così dalla sinossi ufficiale della seconda stagione che la storia riprenderà proprio da dove si era interrotta. Gus fa squadra con gli altri bambini per cercare di scappare con l’aiuto di Aimee Eden (Dania Ramirez).

Data di uscita di Sweet Tooth 2

La seconda stagione di Sweet Tooth arriverà su Netflix il 27 aprile, dopo il grande successo della prima stagione, sarà sempre lo showrunner Jim Mickle a dirigere anche la seconda, insieme a Gus di Christian Convery troveremo anche Adeel Akhtar nel ruolo del Dr. Singh, Stefania LaVie Owen nel ruolo di Bear, Aliza Vellani nel ruolo di Rani Singh, Naledi Murray nel ruolo di Wendy, Marlon Williams nel ruolo di Johnny Abbot, Christopher Sean Cooper Jr. nel ruolo di Teddy Turtle e Yonas Kibreab nel ruolo di Finn Fox.

Oltre alla data di uscita Netflix ha svelato la sinossi ufficiale: nel momento in cui una nuova e letale epidemia di infetti si abbatte sul pianeta, Gus (Christian Convery) insieme ad altri ibridi è tenuto in ostaggio dal generale Abbot (Neil Sandilands). Cercando di rafforzare il suo potere attraverso la ricerca di una cura, Abbot si serve dei giovani per condurre esperimenti insieme al dottor Aditya Singh (Adeel Akhtar), il quale lotta per salvare sua moglie infetta, Rani (Aliza Vellani).

Nel tentativo di proteggere i suoi amici, Gus accetta di aiutare il dottor Singh, dando inizio a un viaggio tenebroso attraverso le sue origini così come per il ruolo di sua madre Birdie (Amy Seimetz) nel corso degli eventi che hanno preceduto il grande disastro. All’esterno della riserva, Tommy Jepperd (Nonso Anozie) e Aimee Eden (Dania Ramirez) si alleano con lo scopo di liberare gli ibridi, un sodalizio destinato al fallimento quando i segreti di Jepperd emergeranno.

Quando le ripercussioni del passato mettono a repentaglio la possibilità di riscatto nel presente, Gus e la sua nuova famiglia si troveranno in rotta di collisione con Abbot e le forze del male che vogliono eliminarli una volta per tutte.