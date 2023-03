Elisabetta Olsen annuncia il ritorno di Scarlet Witch nell’MCU | VIDEO

L’ultima volta l’abbiamo vista in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, adesso proprio Elisabetta Olsen svela quando rivedremo Scarlet Witch.

Abbiamo scoperto che Scarlet Witch tornerà ufficialmente nell’MCU dopo un’uscita di scena controversa nell’ultimo film che l’ha vita, ovvero Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Il grande momento per il personaggio della Olsen è arrivato nella Fase 4 quando ha dato il via alla saga del Multiverso con la serie Tv WandaVision, un successo di pubblico e critica, a seguire, la sua storia è stata portata avanti in Doctor Strange nel Multiverso della Follia durante il quale si pensava morta sul finale, ma si è sempre ritenuto che fosse solo una questione di tempo prima che riemergesse.

In considerazione di questo fatto, la Olsen ha finalmente annunciato quando Scarlet Witch farà la sua prossima apparizione nell’MCU e, come ci si poteva aspettare, si tratterà proprio della serie Tv Agatha: Coven of Chaos. Come è noto, gli attori della Marvel sono tenuti alla massima segretezza, per cui è rinfrescante che l’attrice abbia effettivamente dichiarato il suo ritorno.

In che modo Wanda può tornare in Agatha: Coven of Chaos?

La Agatha Harkness interpretata da Kathryn Hahn ha fatto il suo debutto in WandaVision nel ruolo della vicina di casa ficcanaso di Wanda e Visione nella zona residenziale di Westview. Successivamente abbiamo scoperto che si trattava del personaggio antagonista principale di tutta la storia, nel finale di stagione della serie uscita su Disney+ Wanda è riuscita a sconfiggere la pericolosa strega grazie ai suoi potentissimi poteri che si sono finalmente sprigionati portandola a diventare quella che adesso conosciamo come Scarlet Witch.

Elizabeth Olsen on whether Wanda Maximoff is back in the neighborhood on Marvel series 'Agatha: Coven of Chaos pic.twitter.com/agEEcRxh71 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 12, 2023

Visti i profondi legami che si sono andati a creare tra Wanda e Agatha nel corso della serie WandaVision, non stupisce che proprio nella serie indipendente della Agnes rivedremo Scarlet Witch, anche se abbiamo avuto questa informazione, a oggi non sappiamo ancora gli aspetti specifici che avvolgono il suo ritorno, soprattutto su una possibile redenzione della strega dopo gli eventi di Doctor Strange.

Anche se le immagini la volevano far apparire morta nel film, non era stata data alcune conferma, e visto il suo potere era immaginabile che si fosse salvata, in seguito alla sua avventura lungo il sentiero oscuro dovuto al dolore per la perdita dei figli, è possibile che si metta in contatto con Agatha per sviluppare del tutto i suoi poteri, non per niente il titolo dello spin-off allude proprio alla magia del caos che proprio quella utilizzata da Wanda.

Data di uscita di Agatha: Coven of Chaos

Attualmente non è stata ancora specificata una data di uscita ufficiale per la serie Agatha: Coven of Chaos, quello che si può ipotizzare è che possa arrivare su Disney+ con la fine del 2023 o all’inizio del 2024, attendiamo per avere più informazioni, nel caso Scarlet Witch dovesse fare un cameo in qualche altro progetto Marvel, anche se già sappiamo che oltre alla serie con Kathryn Hahn, la Olsen prenderà parte a uno dei film più attesi della Fase 5, Avengers: The Kang Dynasty.