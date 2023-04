The Ferragnez 2, la serie ritorna presto su Prime Video ma c’è una sorpresa

Proprio oggi è arrivata la notizia ufficiale della seconda stagione di The Ferragnez e abbiamo una data, anzi ne abbiamo due.

L’attesa è stata lunga e anche i molti dubbi sulla possibilità che la serie The Ferragnez venisse annullata dopo gli ultimi dissapori e difficoltà, ma con grande gioia dei milioni di fan della coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez abbiamo la conferma ufficiale della seconda stagione e la data di uscita.

Se pensavate di fare una scorpacciata di puntate una dietro l’altra senza interruzione, per un binge watching come si deve, calmate subito i bollenti spiriti perché The Ferragnez verra trasmessa un pochettino alla volta per farci ‘soffrire’.

Negli ultimi mesi i Ferragnez ha avuto degli alti e bassi notevoli, come una comune (o quasi) famiglia hanno dovuto affrontare i problemi di salute di Fedez dovuti a una cura che stava facendo non andata esattamente a buon fine, ma dopo una veloce correzione del farmaco prescritto, pare che il rapper si sia ripreso e adesso sia in piena forma.

Anche per la Ferragni i mesi passati non sono stati una passeggiata, non solo perché, come lei stessa ha raccontato in un toccante post, ha passato un periodo molto stressante dove stare vicina alla sua famiglia era importante, ma sentiva anche il peso del lavoro, a tutto questo si è aggiunta la sua fortunata ma turbolenta partecipazione come co-conduttrice al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus.

Sono state diverse le polemiche gravitate attorno alla sua presenta alla kermesse della musica italiana, tanto da mettere in dubbio la possibilità che la serie The Ferragnez potesse uscire, per un periodo si è temuto che le riprese sarebbero state interrotte definitivamente. Ma per fortuna oggi abbiamo la conferma e la data di uscita.

Quando esce The Ferragnez 2

Stamattina è arrivato l’annuncio ufficiale da Amazon Prime Video accompagnato dalle prime foto della seconda stagione, The Ferragnez arriverà con i primi 4 episodi il 18 maggio e vedrà gli ultimi tre il 25 maggio, ma non è tutto. Dopo il periodo estivo ci sarà un episodio speciale che racchiuderà la fase sanremese, in questo episodio avremo una Chiara Ferragni inedita durante la sua partecipazione come conuttrice.

La serie The Ferragnez 2 quindi sarà composta di 7 episodi + un bonus e come ci si aspetta, potremo addentrarci ancora più in profondità nella vita privata dell’imprenditrice digitale e di suo marito Fedez, ovviamente all’appello non mancheranno i due scatenati Leone e Vittoria. Nella prima stagione Vittoria era ancora nella pancia della mamma, quindi non aveva ancora potuto dare il meglio di sé, vedendo come è peperina potrebbero succederne delle belle.

Un sodalizio che resiste

La collaborazione tra i The Ferragnez e Amazon Prime Video continua e sembra non volersi arrestare, Fedez è anche il conduttore ufficiale della versione italiana di LOL – Chi ride è fuori e testimonial di diversi progetti e iniziative.

La serie The Ferragnez è il culmine del sodalizzio, dove la coppia apre le porte della propria dimora a Milano in Citylife oltre lo schermo dei telefoni con cui siamo abituati a vederli, un modo per estendere al massimo il legame con chi ormai da anni è loro fan accanito e segue sempre più da vicino la loro vita, che spesso nelle piccole cose è molto simile a quella di tutti noi, poi ovviamente loro sono i The Ferragnez e hanno sicuramente una marcia in più. Quindi l’appuntamento è su Prime Video il 18 maggio.