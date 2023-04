Uscito il primo trailer di “Reality”, il film dove Sydney Sweeney sfida il governo degli Stati Uniti

Incentrato sulla vera storia dell’ex agente dei servizi segreti americani Reality Winner, abbiamo il primo trailer del HBO.

Le storie thriller basate su eventi reali, come il film Snowden del 2016 diretto da Joseph Gordon-Levitt, catturano da sempre gli spettatori grazie al sottile confine morale tra la salvaguardia e il danno al proprio Paese.

Con una nuova chiave di lettura ancora più realistica sulla storia di una donna alla ricerca di giustizia, a fronte di una condanna all’esilio e a una pena detentiva severa, la HBO ha rilasciato il trailer del suo prossimo film, Reality.

La pellicola vede come protagonista Sydney Sweeney (Euphoria), quello che fa la differenza in questa trama di genere è che la sceneggiatura è interamente realizzata a partire dalle conversazioni reali avvenute tra le persone coinvolte.

Il modo migliore per comprendere la clip è sapere che la vicenda è incentrata sulla storia vera di un ex agente dei servizi segreti americani, Reality Winner che nel 2017, all’età di 25 anni, venne bloccata dall’FBI che circondò la sua casa è iniziò un martellamento a tappeto di domande per avere informazioni su questioni riservate trapelate.

Cosa successe in quegli anni

La fuga di informazioni riguardava in particolare le elezioni del 2016, nel corso delle quali la Winner aveva scoperto il tentativo della Russia di intromettersi nel processo democratico degli Stati Uniti. Anche se in America è considerata una eroina, la rivelazione che ha fatto resta comunque un crimine federale, conclusosi con il suo arresto e la condanna che è stata definita la più lunga in assoluto per un crimine del genere.

Nel trailer si mescolano in maniera sapiente lo stile documentaristico e quello della sceneggiatura, proponendo frammenti di sequenze audio che precedono un primo piano della Winner. Per rendere l’idea della prospettiva in cui si trovava la ragazza al tempo, vediamo l’attrice senza trucco indossare una semplice camicia bianca, sottolineando proprio la giovane età quando ha dovuto prendere quella difficile decisione che ha portato all’interrogatorio.

l grande talento di Sydney Sweeney e il lavoro della regista

Andando avanti con il video vediamo vari momenti della vita della donna sia all’interno del suo luogo lavorativo che al di fuori, queste immagini rendono giustizia alla grandezza dell’attrice che mette in luce il suo strepitoso talento. Consapevole della necessità di raccontare la storia della Winner, la drammaturga Tina Satter per prima cosa ha trascritto le vere conversazioni tra l’ex specialista dell’intelligence e l’FBI di quello che era il suo spettacolo teatrale del 2019 intitolato Is This A Room.

Questo è il suo debutto nel mondo del cinema come sceneggiatrice e regista, insieme alla Sweeney, nel cast troveremo Josh Hamilton (The Walking Dead, Eighth Grade) e Marchánt Davis. Reality arriverà il 29 maggio su HBO, quindi con grande porbabilità lo potremo vedere su Sky e NOW.