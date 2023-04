Extraction 2: il trailer ci mostra Chris Hemsworth in fiamme e il suo obiettivo

Torna l’agente Tyler Rake interpretato da Chris Hemsworth in Extraction 2, sequel del film del 2018 dove Rake era creduto morto.

Neanche la morte clinica ferma Tyler Rake, il mercenario australiano che in Extraction si era avventurato nella malavita indiana e aveva infine ricavato una pallottola al collo che ne aveva decretato la fine – apparentemente. Nel trailer per Extraction 2 scopriamo del destino di Tyler Rake e della sua nuova missione di estrazione in Europa dell’Est. Il trailer ammicca a svariati elementi importanti per la storia senza dire troppo e lasciandoci con la curiosità di scoprire di più.

Dietro la macchina da presa c’è ancora Sam Hargrave, coordinatore stuntman in film come Avengers: Endgame e Atomica bionda e collaboratore di vecchia data dei fratelli Russo. Come produttori ci sono infatti i due registi di Infinity War ed Endgame, mentre Joe Russo è di nuovo lo sceneggiatore. Il trio Hargrave-Russo-Russo è deciso ad aumentare il livello di spettacolarità di Extraction e questa volontà è ben chiara nel trailer.

La nuova missione di Tyler Rake

Col trailer di Extraction 2 ci spostiamo in una prigione nel bel mezzo di una violenta rivolta. Rake deve portare in salvo una ragazza e cerca di proteggerla in tutti i modi, affrontando sia forze di polizia che rivoltosi. Un colpo ricevuto alla testa gli riporta però alla mente il trauma del primo film, quando una pallottola al collo l’ha portato in uno stato di morte clinica. Ora, nove mesi dopo, Rake è pronto a rialzarsi e combattere ancora.

Le scene della rivolta si interrompono sul finale e ci ritroviamo su un treno in movimento, con Rake impegnato a crivellare un elicottero con una mitragliatrice e a causarne l’esplosione. Non è il solo boom che vediamo, in quanto poco prima Rake aveva usato uno scudo antisommossa per ripararsi dall’esplosione di una molotov che l’ha lasciato in fiamme sul braccio destro. Insomma, Extraction 2 promette tanta azione e tanto pericolo per il nostro mercenario, riproponendo i piani sequenze che tanto piacciono ad Hargrave e che avevamo già visto nel primo capitolo.

Cast e data di uscita di Extraction 2

In Extraction 2, oltre al Tyler Rake di Chris Hemsworth, ritroviamo Golshifteh Farahani nei panni di Nik Kahn e Adam Bessa nei panni di Yaz Kahn, i due alleati di Tyler. Completano il cast Olga Kurylenko (Black Widow), Tinatin Dalakishvili (Star), Daniel Bernhardt (Matrix: Resurrections) e il campione di braccio di ferro Levan Saginashvili. Come si intuisce dai nomi degli attori, Extraction 2 avrà a che fare con la criminalità della Georgia.

Extraction 2 sarà disponibile in streaming solo su Netflix a partire dal 16 giugno. Il primo capitolo è disponibile sul catalogo della piattaforma rossa. Guarda il trailer di Extraction 2 qui sopra.